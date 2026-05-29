A grande decisão chegou. Neste sábado (30), às 13h00 (de Brasília), o mundo do futebol voltará seus olhos para a Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, para o embate épico entre Paris Saint-Germain e Arsenal. A partida marca a aguardada rodada final da UEFA Champions League 2025/26, colocando frente a frente duas equipes com trajetórias completamente distintas ao longo da competição, mas com o mesmo sonho: levantar a cobiçada taça europeia.

O caminho de superação do PSG

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Sob o comando do técnico Luis Enrique, o Paris Saint-Germain provou que a resiliência é a marca desta temporada. A equipe francesa teve um início oscilante na fase de liga, terminando apenas na 11ª colocação geral com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Longe de ser o bicho-papão das fases iniciais, o time parisiense precisou se reinventar nos mata-matas, mostrando maturidade tática e força mental para despachar seus adversários e carimbar o passaporte para a grande final na Hungria.

A máquina perfeita de Arteta

Do outro lado, o Arsenal chega a Budapeste com o status de equipe a ser batida. O trabalho de longo prazo de Mikel Arteta atingiu seu ápice nesta edição do torneio continental. Os ingleses sobraram na fase de liga, garantindo a 1ª colocação geral com impressionantes 24 pontos — um aproveitamento impecável de oito vitórias em oito jogos. Com um futebol envolvente, dinâmico e letal, os Gunners buscam coroar a campanha histórica com o título mais importante do continente.

Expectativa e onde acompanhar a decisão

Em um jogo único e em campo neutro, o favoritismo estatístico do Arsenal será colocado à prova contra a imprevisibilidade e o talento do PSG, em uma partida que será apitada pelo experiente árbitro alemão Daniel Siebert. O contraste de campanhas cria uma narrativa fascinante: a perfeição inglesa contra a superação francesa.

Para o torcedor que não quer perder nenhum detalhe deste confronto histórico, as opções de transmissão são variadas. Na TV aberta, o SBT transmite a partida para todo o Brasil. Na TV fechada, a cobertura fica por conta da TNT Sports. Os fãs também poderão acompanhar o duelo pelo serviço de streaming Max. Para o público internacional, a CBS e o Paramount+ transmitem o jogo nos Estados Unidos.