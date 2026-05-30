O momento mais aguardado da temporada europeia finalmente chegou. A grande final da Champions League, entre Arsenal e PSG, acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), colocando frente a frente o atual campeão europeu contra o campeão inglês.

Embora as duas equipes sejam alguns dos melhores times da Europeia nesta temporada, PSG e Arsenal tiveram caminhos bem diferentes para chegarem à final da Champions. Enquanto os Gunners chegam invictos na competição, os franceses fizeram uma campanha ruim na primeira fase e suaram para eliminar o Bayern de Munique nas semifinais.

Melhor campanha e invencibilidade total

Estreando com uma vitória de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, o Arsenal fez chover na fase de liga da Champions. Foram oito vitórias em oito jogos, com 100% de aproveitamento e o primeiro lugar geral na primeira fase da copetição. O clube venceu de Athletic, Olympiacos, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Bayern de Munique, Club Brugge, Inter de Milão e Kairat.

No mata-mata, o confronto das oitavas de final foi sem sustos, contra o Bayer Leverkusen. O empate na Alemanha por 1 a 1 deu tranquilidade para a equipe comandada por Mikel Arteta resolver em casa. No Emirates, o Arsenal venceu por 2 a 0, sem sustos.

Nas quartas, os Gunners enfrentaram o Sporting, que havia eliminado a sensação norueguesa Bodo/Glimt. Sem brilhar os olhos, o pragmático Arsenal venceu por 1 a 0 em casa e segurou um 0 a 0 em Portugal para avançar as semifinais.

Finalmente enfrentando um adversário mais complicado, o Arsenal fez dois bons confrontos contra o Atlético de Madrid. No Riyadh Air Metropolitano, a partida terminou em 1 a 1, em uma partida em que os espanhóis criaram mais. Na volta, o clube londrino fez valer a força do Emirates e venceu por 1 a 0, encerrando o sonho de Diego Simeone erguer uma “orelhuda” com seu clube.

Aos trancos e barrancos, com mata-mata épico

Diferente do Arsenal, que nadou de braçada na fase de liga da Champions, o PSG demorou a “engrenar” na competição. Na primeira fase, foram apenas quatro vitórias em oito jogos, contra Atalanta, Barcelona, Bayer Leverkusen e Tottenham. As outras partidas somam duas derrotas, para Bayern de Munique e Sporting, e dois empates, contra Athletic Bilbao e Newcastle.

A campanha fez com que os franceses terminassem na 11ª posição da fase de liga, o que colocou o PSG nos 16 avos de final da Champions. Na fase extra, O PSG sofreu para vencer o rival loval Monaco. Na casa do adversário, os parisienses começaram perdendo por 2 a 0, mas conseguiram reverter o resultado para 3 a 2. Na volta, um empate por 2 a 2 colocou a equipe de Luis Enrique nas oitavas de final.

À partir das oitavas, o PSG começou a mostrar a dominância do atual campeão da Champions League. Contra o Chelsea foram duas vitórias com placares elásticos, uma por 5 a 2 e a outra por 3 a 0. Nas quartas de final, o insconstante Liverpool perdeu os dois confrontos por 2 a 0, sem causar sustos aos franceses.

As semifinais trouxeram o duelo considerado a “final antecipada” da competição, PSG contra Bayern de Munique. O estilo de jogo ofensivo, dos dois treinadores, Luis Enrique e Vincent Kompany, prometia um ótimo jogo para os espectadores.

Os times fizeram valer as expectativas com um 5 a 4 recheado de golaços, em uma partida que poderia ter sido vencida por qualquer uma das equipes. Na volta, o PSG mudou de estratégia, utilizou a vantagem do placar a seu favor e travou o Bayern, segurando um empate em 1 a 1 para chegar à final da Champions League.