Arsenal e PSG, que decidem a principal competição de clubes do futebol mundial, a Champions League, neste sábado (30), estão no Top-10 de agremiações com camisas mais valiosas do planeta relacionadas às cifras com patrocinadores, de acordo com estudo da consultoria Blinkfire, especializado em dados esportivos, relacionado à última temporada.

Os franceses aparecem na 5a posição, avaliado em 170 milhões de euros, enquanto o Arsenal está em 6o, com 141,5 milhões de euros. O primeiro colocado é o poderoso Real Madrid, com 260 milhões de euros; seguido por Manchester United, com 200 milhões de euros, Barcelona, com 183 milhões de euros, e Manchester City, conm 171,5 milhões de euros.

De acordo com dados de seu site oficial, o Arsenal conta com 30 patrocínios, sejam eles globais e regionais. Entre os principais, aparecem a Emirates (patrocinadora máster e do estádio), a fornecedora de material esportivo Adidas, a plataforma global de recursos humanos Deel (manga da camisa) e a marca de tecnologia TCL.

Já o PSG conta com o mesmo número de parcerias que o seu oponente, também entre acordos globais e regionais. Entre os principais, estão a Qatar Airways como patrocinador máster, a Nike para fornecimento de material esportivo e marcas de destaque nas mangas como a Beyond Developments e a GOAT.

O que chama a atenção é que, assim como acontece no Brasil, essas duas potências possuem parcerias com casas de aposta. Apesar de não estarem expostas na camisa, são a acordos considerados importantes pois visam alcances digitais em todo o mundo. O Arsenal possui acordo com a Betway tanto para a publicidade no Emirates Stadium quanto para as plataformas digitais do clube. Já o PSG possui duas bets como patrocinadores, o Parions Sport, considerado um patrocinador premium, e a 1xBet, parceria considerada a principal para os canais digitais e ativações em redes sociais.

“Esses números mostram que trata-se de um mercado maduro e regulamentado em vários países, comprovando uma realidade de investimento nas principais ligas do mundo; algumas mais, outras menos, mas que demonstram a importância desta indústria global no futebol, com investimentos fundamentais para as receitas dos clubes, seja pela exposição nas camisas, seja pela parceria institucional”, diz Nickolas Ribeiro, sócio e fundador do Grupo Ana Gaming, detentor das marcas 7k, Vera e Cassino.

“Cada mercado possui suas próprias características culturais e regulatórias, mas é inegável que as empresas de apostas se tornaram uma das principais investidoras do esporte no Brasil e no mundo. Essa mudança na Premier League naturalmente exigirá adaptação dos clubes e das marcas, principalmente na forma de gerar conexão e entrega de valor ao torcedor. O mercado caminha cada vez mais para ativações, experiências, conteúdo e construção de comunidade, e não apenas exposição na parte frontal da camisa”, observa Stefano Andrade, CEO da BB Gaming, holding que opera a bra.bet.br, marca que tem o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, como embaixador.

“O mercado de bets se tornou maduro e seguro em vários países do mundo principalmente após a regulamentação, e a Inglaterra é referência neste sentido. Mesmo com a mudança na lei, os clubes seguem dependentes, inclusive nas parcerias comerciais, porque é uma indústria que não para de crescer e traz benefícios não apenas financeiramente, mas com ativações junto aos torcedores e no digital, o que hoje em dia faz muita diferença”, diz Hans Schleier, COO da Casa de Apostas.

Pegando como base as principais ligas do mundo, Portugal tem 12 dos 18 clubes da elite com parcerias com bets. Na Bundesliga, da Alemanha, 11 dos 18 times. Já na La Liga, da Espanha, 5 dos 20 clubes possuem parcerias com bets, mas nenhum no uniforme, casos de Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Deportivo Alavés e Celta de Vigo. Na Ligue 1, da França, 9 dos 18 times são patrocinados por empresas do segmento.

O patrocínio de bets na Inglaterra cresceu mais de 1000% nas últimas duas décadas na Premier League. O primeiro clube a ser patrocinado por uma bet foi o Fulham, ainda em 2002-2003. O ‘boom’ na Inglaterra se deu pra valer na temporada 2016-17, com 10 clubes com marcas nos uniformes, tendo chegado a 11 na última temporada, e retomado a 10 em 2025-26.

“A presença das casas de aposta em clubes de todo o mundo mostra como esse mercado se tornou global e estratégico para o futebol. Junto com essa expansão, cresce também a responsabilidade de promover uma cultura de jogo consciente. O entretenimento precisa vir acompanhado de informação, limites e orientação”, afirma Daniel Fortune, influenciador digital especializado em Jogo Responsável.

Na Inglaterra, chama a atenção também a Segunda Divisão, chamada de Championship, cujo investimento em reforços nesta janela de janeiro esteve no Top-5 entre as maiores ligas do mundo. E em patrocínios com bets, eles também se sobressaem, com 12 dos 24 times sendo parceiros com empresas do segmento.

Na Itália, 10 dos 20 times têm parcerias com bets. O Milan, por exemplo, firmou em 2025 um acordo inédito com o mercado brasileiro de apostas esportivas. Autorizada pelo Governo Federal para atuar no país, a Reals tornou-se, em abril, Parceira Regional Oficial de Apostas do clube na América Latina, sendo a primeira empresa brasileira do ramo a patrocinar um grande time europeu.

Nesse contexto, a Absolut Sport, agência de experiências esportivas, registrou um crescimento aproximado de 10% no número de torcedores atendidos com pacotes para a final de 2026 em relação a 2025.

O desempenho também se refletiu no faturamento, que superou em mais de 30% os números de 2024/25, até então considerada a principal operação da companhia para a final continental, que aconteceu na Alemanha, na Allianz Arena, entre PSG e Inter de Milão. Para 2026, a alta demanda foi impulsionada especialmente pela classificação do Arsenal à decisão, aumentando significativamente o interesse internacional pelos pacotes.

Outro destaque foi a diversidade do público atendido. Além do Brasil, clientes de mais de 20 países adquiriram produtos da empresa para a final, como Argentina, Alemanha, França, Escócia e Filipinas.

“Os números desta final refletem o crescimento do turismo esportivo como uma experiência de alcance global. Tivemos um aumento muito relevante na procura internacional e, especialmente, no público brasileiro. É um movimento que reforça a confiança do público na agência e, ao mesmo tempo, confirma que existe uma demanda cada vez maior por serviços completos de hospitalidade em grandes eventos do esporte”, afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil – a agência também é parceira oficial da Conmebol desde 2022 e atua como credenciada pelo Flamengo desde 2025.