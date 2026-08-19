Competição nacional mais badalada do mundo, a Premier League começa nesta sexta-feira, 21, a temporada 2026/27 com a partida entre o atual campeão Arsenal, que na última temporada pôs fim a um jejum de 22 anos sem o cobiçado troféu, e o Coventry City, que retorna à elite inglesa depois de 25 anos. O duelo ocorre a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.
Assim como nos últimos anos, o torneio segue com o mesmo número de equipes – 20 ao todo – e o mesmo formato de disputa. Os quatro primeiros colocados se classificam à Champions League, enquanto o quinto assegura vaga na Liga Europa.
Pelo regulamento, o campeão da Copa da Liga Inglesa garante uma vaga na Conference League. Contudo, caso o vencedor termine entre os cinco primeiros colocados, o sexto colocado herda a vaga.
Para esta temporada, a Premier League alcançou o número recorde de nove participantes em competições europeias. Além das tradicionais quatro vagas na Champions, a liga conseguiu uma vaga extra pelo desempenho dos seus clubes no coeficiente europeu, sistema de pontuação criado pela Uefa com base em torneios continentais.
Há ainda mais duas vagas na Liga Europa e uma na Conference League. Por fim, graças ao título do Crystal Palace no torneio continental, os ingleses garantiram os nove representantes na Europa. Saiba tudo sobre o torneio:
Onde assistir
No Brasil, a competição é transmitida majoritariamente pelo canal de televisão fechada ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. Pelo YouTube, a CazéTV transmitirá uma partida ao vivo, de graça, por rodada.
O primeiro jogo confirmado da competição no canal é Manchester City e Bournemouth, que se enfrentam no domingo, 23.
Quem caiu e quem subiu
Coventry City, Hull City e Ipswich Town são as três equipes que conquistaram o acesso na Championship, a segunda divisão inglesa. Eles substituem West Ham (18º colocado), Burnley (19º) e Wolverhampton (20º), rebaixados no ano anterior.
Equipes participantes
Arsenal
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Brighton
Chelsea
Coventry City
Crystal Palace
Everton
Fulham
Hull City
Ipswich
Leeds United
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Newcastle
Nottingham Forest
Sunderland
Tottenham
A rodada inaugural
21/8, 16h: Arsenal x Coventry City
22/8, 8h30: Hull City x Manchester United
22/8, 11h: Everton x Crystal Palace
22/8, 11h: Ipswich Town x Sunderland
22/8, 11h: Nottingham Forest x Leeds United
22/8, 13h30: Brentford x Tottenham
23/8, 10h: Brighton x Aston Villa
23/8, 10h: Manchester City x Bournemouth
23/8, 12h30: Newcastle x Liverpool
24/8, 16h: Fulham x Chelsea
Número de partidas e duração da competição
Ao todo, a competição terá 380 partidas distribuídas por 38 rodadas. A rodada inaugural ocorre no próximo dia 21 de agosto e será concluída na segunda-feira, 24. A última rodada está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2027, com jogos em horários simultâneos.
Quanto cada equipe gastou em reforços
Chelsea: 407,9 milhões de euros
Tottenham: 267 milhões de euros
Newcastle: 197 milhões de euros
Manchester City: 178,7 milhões de euros
Ipswich Town: 178,3 milhões de euros
Arsenal: 167,5 milhões de euros
Aston Villa: 160,5 milhões de euros
Coventry City: 142,7 milhões de euros
Brighton: 126,4 milhões de euros
Liverpool: 103,6 milhões de euros
Everton: 99,2 milhões de euros
Manchester United: 97,3 milhões de euros
Leeds United: 93,7 milhões de euros
Hull City: 88,6 milhões de euros
Fulham: 86,4 milhões de euros
Brentford: 83,5 milhões de euros
Bournemouth: 79,5 milhões de euros
Crystal Palace: 63,3 milhões de euros
Nottingham Forest: 60 milhões de euros
Sunderland: –
As dez transferências mais caras
1. Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea)
Meia-atacante, 24 anos – 138 milhões de euros
2. Elliot Anderson (Forest-Manchester City)
Meia, 23 anos – 135 milhões de euros
3. Sandro Tonali (Newcastle-Tottenham)
Volante, 26 anos – 108 milhões de euros
4. Mateus Fernandes (West Ham-Tottenham)
Meia, 22 anos – 99 milhões de euros
5. Bruno Guimarães (Newcastle-Arsenal)
Volante, 28 anos – 87,5 milhões de euros
6. Jérémy Jacquet (Rennes-Liverpool)
Zagueiro, 21 anos – 63,6 milhões de euros
7. Maxence Lacroix (Crystal Palace-Chelsea)
Zagueiro, 26 anos – 60,7 milhões de euros
8. Jan Paul van Hecke (Brighton-Tottenham)
Zagueiro, 26 anos – 60 milhões de euros
9. Johan Manzambi (Freiburg-Aston Villa)
Meia-atacante, 20 anos – 60 milhões de euros
10. Marco Palestra (Atalanta-Chelsea)
Lateral-direito, 21 anos – 57 milhões de euros