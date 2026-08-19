Competição nacional mais badalada do mundo, a Premier League começa nesta sexta-feira, 21, a temporada 2026/27 com a partida entre o atual campeão Arsenal, que na última temporada pôs fim a um jejum de 22 anos sem o cobiçado troféu, e o Coventry City, que retorna à elite inglesa depois de 25 anos. O duelo ocorre a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.

Assim como nos últimos anos, o torneio segue com o mesmo número de equipes – 20 ao todo – e o mesmo formato de disputa. Os quatro primeiros colocados se classificam à Champions League, enquanto o quinto assegura vaga na Liga Europa.

Pelo regulamento, o campeão da Copa da Liga Inglesa garante uma vaga na Conference League. Contudo, caso o vencedor termine entre os cinco primeiros colocados, o sexto colocado herda a vaga.

Para esta temporada, a Premier League alcançou o número recorde de nove participantes em competições europeias. Além das tradicionais quatro vagas na Champions, a liga conseguiu uma vaga extra pelo desempenho dos seus clubes no coeficiente europeu, sistema de pontuação criado pela Uefa com base em torneios continentais.

Há ainda mais duas vagas na Liga Europa e uma na Conference League. Por fim, graças ao título do Crystal Palace no torneio continental, os ingleses garantiram os nove representantes na Europa. Saiba tudo sobre o torneio:

Onde assistir

No Brasil, a competição é transmitida majoritariamente pelo canal de televisão fechada ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. Pelo YouTube, a CazéTV transmitirá uma partida ao vivo, de graça, por rodada.

O primeiro jogo confirmado da competição no canal é Manchester City e Bournemouth, que se enfrentam no domingo, 23.

Quem caiu e quem subiu

Coventry City, Hull City e Ipswich Town são as três equipes que conquistaram o acesso na Championship, a segunda divisão inglesa. Eles substituem West Ham (18º colocado), Burnley (19º) e Wolverhampton (20º), rebaixados no ano anterior.

Equipes participantes

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton

Chelsea

Coventry City

Crystal Palace

Everton

Fulham

Hull City

Ipswich

Leeds United

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle

Nottingham Forest

Sunderland

Tottenham

A rodada inaugural

21/8, 16h: Arsenal x Coventry City

22/8, 8h30: Hull City x Manchester United

22/8, 11h: Everton x Crystal Palace

22/8, 11h: Ipswich Town x Sunderland

22/8, 11h: Nottingham Forest x Leeds United

22/8, 13h30: Brentford x Tottenham

23/8, 10h: Brighton x Aston Villa

23/8, 10h: Manchester City x Bournemouth

23/8, 12h30: Newcastle x Liverpool

24/8, 16h: Fulham x Chelsea

Número de partidas e duração da competição

Ao todo, a competição terá 380 partidas distribuídas por 38 rodadas. A rodada inaugural ocorre no próximo dia 21 de agosto e será concluída na segunda-feira, 24. A última rodada está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2027, com jogos em horários simultâneos.

Quanto cada equipe gastou em reforços

Chelsea: 407,9 milhões de euros

Tottenham: 267 milhões de euros

Newcastle: 197 milhões de euros

Manchester City: 178,7 milhões de euros

Ipswich Town: 178,3 milhões de euros

Arsenal: 167,5 milhões de euros

Aston Villa: 160,5 milhões de euros

Coventry City: 142,7 milhões de euros

Brighton: 126,4 milhões de euros

Liverpool: 103,6 milhões de euros

Everton: 99,2 milhões de euros

Manchester United: 97,3 milhões de euros

Leeds United: 93,7 milhões de euros

Hull City: 88,6 milhões de euros

Fulham: 86,4 milhões de euros

Brentford: 83,5 milhões de euros

Bournemouth: 79,5 milhões de euros

Crystal Palace: 63,3 milhões de euros

Nottingham Forest: 60 milhões de euros

Sunderland: –

As dez transferências mais caras

1. Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea)

Meia-atacante, 24 anos – 138 milhões de euros

2. Elliot Anderson (Forest-Manchester City)

Meia, 23 anos – 135 milhões de euros

3. Sandro Tonali (Newcastle-Tottenham)

Volante, 26 anos – 108 milhões de euros

4. Mateus Fernandes (West Ham-Tottenham)

Meia, 22 anos – 99 milhões de euros

5. Bruno Guimarães (Newcastle-Arsenal)

Volante, 28 anos – 87,5 milhões de euros

6. Jérémy Jacquet (Rennes-Liverpool)

Zagueiro, 21 anos – 63,6 milhões de euros

7. Maxence Lacroix (Crystal Palace-Chelsea)

Zagueiro, 26 anos – 60,7 milhões de euros

8. Jan Paul van Hecke (Brighton-Tottenham)

Zagueiro, 26 anos – 60 milhões de euros

9. Johan Manzambi (Freiburg-Aston Villa)

Meia-atacante, 20 anos – 60 milhões de euros

10. Marco Palestra (Atalanta-Chelsea)

Lateral-direito, 21 anos – 57 milhões de euros