O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria. Na véspera da aguardada final da UEFA Champions League contra o Arsenal, o treinador espanhol declarou que, em sua visão, não há um favorito claro para a decisão, apesar de reconhecer a tensão e a importância dos detalhes do confronto.

Trajetória Desafiadora do PSG na Competição

Luis Enrique enfatizou a campanha desafiadora do PSG ao longo do torneio, ressaltando que “ninguém teve um calendário pior que o nosso”. Ele expressou confiança no elenco parisiense e elogiou a postura do time nas fases eliminatórias, afirmando que “nesses oito jogos, mostramos que tipo de time somos. Conseguimos chegar à final novamente; é histórico para nós”.

Foco no Controle Emocional e Análise do Adversário

O técnico destacou a importância emocional da final da UEFA Champions League, sublinhando a necessidade de manter o controle mental sob pressão. “Não há motivação maior do que jogar a final da Liga dos Campeões”, comentou, acrescentando que a equipe precisa “manter o foco e mostrar o nosso melhor”.

Luis Enrique minimizou a pressão em torno do PSG, afirmando que “quando você é jogador do PSG, precisa estar preparado para o caos que rapidamente toma conta da equipe”. Ele também comparou as ideias de jogo das duas equipes, descrevendo-as como “duas ideias diferentes, mas semelhantes porque ambas visam marcar gols e defender bem”.

Detalhes da Grande Final da Champions

Além de Luis Enrique, os jogadores Dembélé e Marquinhos também participaram da coletiva, exaltando a qualidade do elenco e a influência do técnico na trajetória do clube. A final da Champions League 2025/26 entre PSG e Arsenal está marcada para sábado, 30 de maio, às 13h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.

A decisão terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT e HBO Max. O Arsenal busca seu primeiro título da Champions League, sendo esta sua segunda final na história da competição, após o vice-campeonato em 2006.