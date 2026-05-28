Os proprietários do Arsenal, Stan e Josh Kroenke, reafirmaram o compromisso de fortalecer o elenco do clube. A promessa de investimento contínuo visa garantir a competitividade da equipe, independentemente do resultado da final da Champions League. Paralelamente, a extensão do contrato do técnico Mikel Arteta é considerada uma “prioridade máxima”, conforme apurado pelo The Guardian.

Compromisso com o Investimento no Elenco

Na janela de transferências de julho do ano passado, o Arsenal investiu mais de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão) em contratações de jogadores, um movimento que contribuiu para o sucesso recente da equipe. Josh Kroenke enfatizou que o objetivo é manter o time competitivo no cenário nacional e internacional.

“Nosso objetivo declarado era vencer a Premier League, porque se você consegue se colocar na disputa pela Premier League, você está na disputa por tudo o mais. De certa forma, alcançamos um objetivo, e temos outro pela frente no sábado. Se conseguirmos um ótimo resultado, isso não vai mudar nem afetar quem somos. Buscaremos nos fortalecer, pois sabemos que os times ao nosso redor vão melhorar. Se você não busca evoluir e melhorar continuamente, você fica estagnado”, comentou Josh Kroenke, conforme registrado pelo The Guardian.

Renovação de Arteta é prioridade

Além de possíveis reforços para a próxima temporada, a diretoria do Arsenal também considera a renovação do contrato de Mikel Arteta como um passo importante.

“Manter o Mikel por perto é uma prioridade máxima e a boa notícia para os torcedores do Arsenal em todo o mundo é que ele está gostando do projeto, está gostando de estar aqui e, desde sua época como jogador até agora, ele é um homem do Arsenal de corpo e alma”, destacou Josh Kroenke.

Temporada Histórica e Desafios Finais

O Arsenal se prepara para enfrentar o PSG na final da Champions League. A partida será disputada neste sábado, 30, na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Esta será a primeira vez em duas décadas que o clube inglês disputa uma final da competição europeia. A equipe chega a este confronto decisivo após uma temporada na qual conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos, selado após o Manchester City não conseguir superar o Bournemouth.