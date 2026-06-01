Seis pessoas foram esfaqueadas no norte de Londres na noite do último domingo, 31, após o desfile de vitória do Arsenal na Premier League. A Polícia Metropolitana confirmou que os esfaqueamentos não foram fatais, embora um homem na casa dos 20 anos tenha sido inicialmente hospitalizado em estado de risco de vida, mas desde então foi estabilizado.

Incidentes e Prisões Registradas

Os incidentes ocorreram nas ruas ao redor do Emirates Stadium, depois que a maioria da multidão se dispersou. A polícia realizou 24 prisões relacionadas a uma série de delitos durante e após o evento. Destas, dez prisões foram por agressão a policiais, com um oficial sofrendo um corte na mão e outro sendo atingido na cabeça por um objeto arremessado. Três pessoas foram detidas sob suspeita de agressão sexual.

Outras prisões incluíram crimes como lesão corporal grave, embriaguez e desordem, obstrução policial, briga e violação de uma ordem de dispersão. Três indivíduos foram presos por supostos crimes relacionados a drogas, e um deles também foi detido por posse de faca.

Resposta de Emergência e Danos Materiais

Os serviços de emergência também atuaram em outros incidentes ao longo do dia. A Brigada de Incêndio de Londres resgatou cerca de 75 pessoas que ficaram presas em telhados e outras estruturas após subirem para assistir ao desfile. A brigada também atendeu a um pequeno incêndio em um hotel, que se acredita ter sido causado por um sinalizador.

Quatro vans da polícia, estacionadas na Theberton Street, em Islington, foram danificadas, apresentando luzes quebradas e amassados. Mais de 500 policiais foram mobilizados para garantir a segurança do evento.

Contexto da Celebração do Título

A celebração marcou a primeira vez em 22 anos que o Arsenal conquistou o título da Premier League, atraindo centenas de milhares de torcedores às ruas ao redor do Emirates Stadium. O clube havia sido coroado campeão em 19 de maio, após o empate do Manchester City com o Bournemouth.

O Comandante Stuart Bell, que liderou a operação de ordem pública da Met para o desfile, observou que houve “bolsões de comportamento antissocial” durante o evento, conforme relatado pelo portal The Guardian.