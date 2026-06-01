O zagueiro William Saliba, do Arsenal, agravou uma lesão e se tornou dúvida para a participação na Copa do Mundo de 2026 pela seleção francesa. A situação do defensor, de 25 anos, será reavaliada pela equipe médica.

Lesão Agravada na Final da Liga dos Campeões

A lesão preexistente de William Saliba foi agravada durante a final da Liga dos Campeões, ocorrida no último sábado, 30 de maio. Na ocasião, o Arsenal foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis, em partida disputada em Budapeste. Segundo relatos da imprensa, o jogador permaneceu em campo por 120 minutos, mesmo sentindo dores, o que pode ter contribuído para a piora de seu quadro clínico.

Impacto na Seleção Francesa para o Mundial

A condição de Saliba gera grande preocupação na Federação Francesa de Futebol (FFF) e na comissão técnica de Didier Deschamps. Com a Copa do Mundo de 2026 prevista para iniciar em 11 de junho, a presença do zagueiro no torneio está seriamente ameaçada. A seleção francesa, que integra o Grupo I ao lado de Senegal, Noruega e Iraque, tem sua estreia marcada para 16 de junho contra a seleção senegalesa.

Incerteza sobre o Tempo de Recuperação

Até o momento, a natureza exata da lesão agravada de Saliba não foi oficialmente divulgada, mantendo a incerteza sobre o tempo necessário para sua recuperação. O zagueiro, que já soma 31 convocações pela seleção francesa, é considerado um pilar na defesa da equipe de Didier Deschamps. A equipe médica trabalhará intensamente para determinar se o jogador do Arsenal terá condições de se juntar ao elenco a tempo ou se será forçado a desfalcar a seleção no Mundial.