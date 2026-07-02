O trio de ataque da seleção francesa, Mbappé, Dembelé e Olise igualou um recorde do trio do Penta do Brasil. Em 2002, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho anotaram pelo menos cinco participações em gols cada um, em uma mesma Copa do Mundo no século XXI.

O trio francês chegou a marca durante a vitória por 3 a 0 contra a Suécia, em que Mbappé marcou duas vezes e Olise deu duas assistências. Agora os três jogadores podem ultrapassar o trio brasileiro de 2002, contra o Paraguai, no próximo sábado, 4, pelas oitavas de final do Mundial.

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Números do ataque francês em 2026

Mbappé: Seis gols e duas assistências

Seis gols e duas assistências Olise: Cinco assistências

Cinco assistências Dembélé: Quatro gols e duas assistências

Números do ataque brasileiro em 2002

Ronaldo: Oito gols

Oito gols Rivaldo: Cinco gols e uma assistência

Cinco gols e uma assistência Ronaldinho: Dois gols e três assistências