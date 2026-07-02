O trio de ataque da seleção francesa, Mbappé, Dembelé e Olise igualou um recorde do trio do Penta do Brasil. Em 2002, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho anotaram pelo menos cinco participações em gols cada um, em uma mesma Copa do Mundo no século XXI.
O trio francês chegou a marca durante a vitória por 3 a 0 contra a Suécia, em que Mbappé marcou duas vezes e Olise deu duas assistências. Agora os três jogadores podem ultrapassar o trio brasileiro de 2002, contra o Paraguai, no próximo sábado, 4, pelas oitavas de final do Mundial.
Números do ataque francês em 2026
- Mbappé: Seis gols e duas assistências
- Olise: Cinco assistências
- Dembélé: Quatro gols e duas assistências
Números do ataque brasileiro em 2002
- Ronaldo: Oito gols
- Rivaldo: Cinco gols e uma assistência
- Ronaldinho: Dois gols e três assistências