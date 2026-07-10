Com o gol e a assistência contra Marrocos, na última quinta-feira, 9, Kylian Mbappé chegou a 25 participações diretas para gols, em 20 jogos de Copa do Mundo. Apenas Lionel Messi, com 30 participações em gols, fica à frente do francês.

O jogador do Real Madrid também encostou na artilharia histórica da Copa do Mundo, ficando um gol atrás do craque argentino (21 gols).

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Mesmo jogando com a mesma camisa Bleu de outros craques históricos, como Just Fontaine, Thierry Henry e Zinedine Zidane, Mbappé já é o francês com os melhores números em Mundiais. Campeão aos 19 e vice-campeão aos 23, o jogador de 27 anos tem 20 gols e cinco assistências, marcas que devem ser melhoradas nesta, e nas próximas Copas.

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Veja os números de outras lendas da França na história das Copas:

Just Fontaine (1958) – 13 gols e 2 assistências

Detentor do recorde de mais gols em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 tentos em cinco jogos, Fontaine é o segundo maior artilheiro da França em Mundiais. Nascido em Marrakech, quando o Marrocos ainda era um protetorado francês, o atacante teve uma passagem curta, e bombástica, com Les Bleus: 30 gols em 21 jogos, média de 1,42 gol por partida.

Em seu único Mundial, em 1958, a França caiu nas semifinais, para o Brasil que viria a erguer o seu primeiro troféu. Na derrota europeia por 5 a 2, empatou a partida aos 10 minutos do primeiro tempo. Pelé, aos 17 anos, foi o herói da classificação brasileira com três gols. Fontaine ainda chegou a dar duas assistências naquela competição.

Thierry Henry (1998, 2002, 2006, 2010) – 6 gols e 3 assistências

Com quatro Copas jogadas no currículo, Thierry Henry foi de campeão a eliminado duas vezes na fase de grupos nos Mundiais. Em 1998, com apenas 20 anos, o atacante foi o artilheiro da equipe na fase de grupos, com três gols. Na final vencida contra o Brasil, o jovem começou no banco de reservas.

Em 2002, como seria também em 2010, a França decepcionou e caiu na primeira fase, com Henry sem marcar gols. Em 2006, o lendário camisa 14 do Arsenal marcou três vezes na campanha finalista de Les Bleus, que perderam a final para a Itália. No Mundial da Alemanha, o atacante marcou o gol da vitória contra o Brasil, nas quartas de final.

Zinedine Zidane (1998, 2002 e 2006) – 5 gols e 2 assistências

Considerado um dos maiores carrascos da seleção brasileira, Zinedine Zidane viveu seu auge com a França na Copa de 1998. Mesmo expulso contra a Árabia Saudita, na segunda rodada da fase de grupos, Zizou foi o melhor jogador francês do torneio. Na final contra o Brasil, dois gols de cabeça deram o primeiro título Mundial do país.

As lesões na véspera da Copa de 2002 tiraram Zidane dos dois primeiros jogos da competição. A sua volta na última rodada não foi suficiente para evitar a precoce queda francesa. Em 2006, mais uma Copa de gala do meia. O meio-campo do Brasil, nas quartas, não achou Zizou, que acabou ficando marcado pela expulsão na final contra a Itália, após dar uma cabeçada em Materazzi.

Michel Platini (1978, 1982 e 1986) – 5 gols

Um dos maiores nomes da história da França, Michel Platini nunca foi campeão de Copa. Em três participações, o multicampeão pela Juventus caiu na primeira fase em 1978, anotando um gol naquela edição.

Os melhores resultados vieram em 1982 (4º lugar) e 1986 (3º lugar), com dois gols em cada Copa. Em 1986, o gol de Platini empatou a partida contra o Brasil, em 1 a 1, que foi para as penalidades. Nos pênaltis, o craque francês desperdiçou a sua cobrança, mas Júlio César e Sócrates também falharam, e a França eliminou pela primeira vez a seleção brasileira.

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