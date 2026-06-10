O jornal francês L’Équipe reportou que Ousmane Dembélé, um dos principais nomes da seleção francesa, passou a assumir um papel maior de liderança dentro da equipe. Dentre os pedidos feitos aos jogadores, o vencedor da Bola de Ouro exigiu maior esforço defensivo a Kylian Mbappé.

“Dembélé e Mbappé conhecem perfeitamente um ao outro e compartilham momentos de vida fora do campo. Podem trocar opiniões sobre assuntos táticos importantes. Nas últimas semanas, Dembélé não hesitou em passar ao capitão da França a mensagem de que ele deveria se sacrificar mais defensivamente na seleção do que no clube, para se alinhar com a mentalidade do grupo”, escreveu o L’Équipe.

Dembélé, que recentemente conquistou o bicampeonato da Champions League pelo PSG, tem visto sua influência crescer significativamente no vestiário francês. Apesar disso, o jornal francês destaca que Mbappé segue sendo o principal líder da equipe.

“Dembélé chega a esta Copa do Mundo com um status inédito e novas expectativas. Nada, porém, será suficiente para mudar o homem dentro do vestiário da França”, destacou o L’Équipe.

Preparação para a Copa do Mundo de 2026

A solicitação de Dembélé ocorre em um momento crucial, com a França se preparando para a Copa do Mundo de 2026, onde buscará seu terceiro título mundial. A equipe está no Grupo I do torneio, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, e fará sua estreia no dia 16 de junho contra os senegaleses.