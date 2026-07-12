Caso a França vença a Espanha na semifinal de terça-feira, 14, Kylian Mbappé deve igualar o recorde de Cafu, que jogou três finais de Copa do Mundo consecutivas. Isso porque, o craque francês foi campeão em 2018 e vice-campeão em 2022. Já o ex-capitão da seleção brasileira entrou em campo nas decisões de 1994, 1998 e 2002, somando dois títulos no período.

Apesar da chance de igualar a marca, Mbappé possui o diferencial de ter sido titular da equipe que defende nas três últimas edições de mundiais. Cafu, no entanto, era reserva em 1994 e jogou a final daquele ano após contusão do titular Jorginho.

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Além do recorde pessoal, alcançar o feito seria um grande prestígio para a própria seleção francesa, uma vez que, além do Brasil, apenas a Alemanha jogou três finais na sequência, em 1982, 1986 e 1990.

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Ainda assim, na história das Copas do Mundo, três jogadores fizeram parte de elencos super finalistas: Matthaus e Littbarski, na Alemanha da década de 1980, e Ronaldo, no ciclo 1994–2002 — mas, o Fenômeno não entrou em campo nos EUA.

Atualmente, outros dois franceses podem igualar a participação em três finais consecutivas: Dembélé e Lucas Hernandez. — com o fato de apenas Mbappé ter sido titular em todas.

França e Espanha fazem a primeira semifinal da Copa na próxima terça, às 16h do horário de Brasília, no Estádio de Dallas, no Texas.

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