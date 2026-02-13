A NBA reúne a partir desta sexta-feira, 13, as principais estrelas da atualidade para o All-Star Game. O evento abre espaço também para uma partida das celebridades. O pentacampeão com a seleção brasileira Cafu estará presente em um dos times que vão à quadra em Los Angeles, na arena dos Clippers.

A partida, conhecida como Jogo das Celebridades, começa às 21 horas (de Brasília), com transmissão da ESPN.

O ex-jogador de futebol Cafu é a estrela brasileira presente no evento. O jornalista Shams Charania e o corredor Andre de Grasse. Entre os ex-jogadores de basquete, Tacko Fall, Jeremy Lin e Jason ‘White Chocolate’ Williams são as grandes estrelas.

Cafu estará no Time Branco e, claro, como não poderia deixar de ser, vestindo a camisa 2. O lateral-direito, de 142 partidas com a seleção brasileira, jogou três finais de Copa do Mundo consecutivas: 1994, 1998 e 2002, tendo vencido a primeira e a terceira.