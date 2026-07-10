O tempo passa e Kylian Mbappé vai colecionando recordes com a seleção francesa. A vitória sobre a marroquina nesta quinta-feira, 9, no Gillete Stadium, em Boston, nos EUA, garantiu a terceira classificação seguida da equipe às semifinais da Copa do Mundo.
A França agora espera o vencedor de Espanha ou Bélgica, que se enfrentam nesta sexta, a partir das 16 horas (de Brasília), em Los Angeles. A semifinal acontece na terça, às 16h, em Dallas, também nos Estados Unidos.
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Mbappé sofreu um pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo. Após uma longa demora do VAR, da posição do goleiro e uma enrolação excessiva, o camisa 10 se mostrou falível. Já aos 14 minutos da etapa final, encontrou os caminhos para chutar colocado e aí sim vencer o goleiro Bono.
O jogo ganhou ares tranquilos e ficou mais favorável para os franceses quando Dembélé ampliou aos 20 minutos. O senso de urgência para não dar chances ao adversários foi ressaltado por Mbappé.
“A primeira coisa é que jogamos com paixão, com a paixão de representar o nosso país. Sabemos o que é representar o nosso país em um Mundial e não há algo mais incrível para um jogador. Somos um país que temos uma história no Mundial e, ao final, todos que estão no elenco têm que saber a pressão que é ganhar pela França”, disse Mbappé na zona mista de entrevistas.
Mbappé, agora com oito gols neste Mundial e 20 somando as três edições que disputou, foi perguntado sobre os números também da seleção francesa. A equipe foi campeã na Rússia 2018 e vice no Catar 2022. Foi aí que o craque adotou o conhecido discurso de “pés no chão”.
“Já fui campeão do mundo e já fui vice-campeão do mundo. Esta equipe ainda não é nem uma coisa nem outra. Então, neste momento, não é a mais forte [que já joguei]. É a que tem mais potencial”, resumiu o jogador.