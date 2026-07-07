Lionel Messi está novamente no topo da artilharia da Copa do Mundo. Com o gol marcado na vitória por 3 a 2 contra o Egito nesta terça-feira, 7, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o craque da seleçáo argentina voltou a superar Erling Haaland e Kylian Mbappé na corrida pela condição de goleador máximo do torneio. Messi agora tem oito gols, um a mais que os jogadores da Noruega e da França. Eles ainda são perseguidos pelo atacante inglês Harry Kane, autor de seis.
Copa do Mundo 2026 Artilharia Lionel Messi Argentina Erling Haaland Noruega Kylian Mbappé França Harry Kane Inglaterra Ismaila Sarr Senegal Jude Bellingham Inglaterra Julián Quiñones México Mikel Oyarzabal Espanha Ousmane Dembélé França Vinícius Júnior Brasil
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Lionel Messi
Argentina
Erling Haaland
Noruega
Kylian Mbappé
França
Harry Kane
Inglaterra
Ismaila Sarr
Senegal
Jude Bellingham
Inglaterra
Julián Quiñones
México
Mikel Oyarzabal
Espanha
Ousmane Dembélé
França
Vinícius Júnior
Brasil
Contando todas as edições, Messi, que aos 39 anos disputa sua sexta Copa do Mundo, soma 21 gols, dois a mais que Mbappé e cinco a mais que o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde até o início da edição de 2026.
Os argentinos conseguiram uma histórica virada em um dos confrontos mais emocionantes até aqui da competição. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0, com gols de Yasser e Zico, além de um pênalti perdido por Messi, mas sucumbiu à pressão nos minutos finais com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández.
Agora, a Albiceleste aguarda o vencedor de Suíça e Colômbia, que se enfrentam também nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). O duelo será em Kansas City, no dia 11, às 22h (de Brasília).