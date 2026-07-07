Lionel Messi está novamente no topo da artilharia da Copa do Mundo. Com o gol marcado na vitória por 3 a 2 contra o Egito nesta terça-feira, 7, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o craque da seleçáo argentina voltou a superar Erling Haaland e Kylian Mbappé na corrida pela condição de goleador máximo do torneio. Messi agora tem oito gols, um a mais que os jogadores da Noruega e da França. Eles ainda são perseguidos pelo atacante inglês Harry Kane, autor de seis.

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Lionel Messi

    Argentina

    8
  2. 02

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  3. 03

    Kylian Mbappé

    França

    7
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    6
  5. 05

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  6. 06

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    4
  7. 07

    Julián Quiñones

    México

    4
  8. 08

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  9. 09

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  10. 10

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Entrar no canal

Contando todas as edições, Messi, que aos 39 anos disputa sua sexta Copa do Mundo, soma 21 gols, dois a mais que Mbappé e cinco a mais que o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde até o início da edição de 2026.

Os argentinos conseguiram uma histórica virada em um dos confrontos mais emocionantes até aqui da competição. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0, com gols de Yasser e Zico, além de um pênalti perdido por Messi, mas sucumbiu à pressão nos minutos finais com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández.

Agora, a Albiceleste aguarda o vencedor de Suíça e Colômbia, que se enfrentam também nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). O duelo será em Kansas City, no dia 11, às 22h (de Brasília).

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google