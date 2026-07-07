Lionel Messi está novamente no topo da artilharia da Copa do Mundo. Com o gol marcado na vitória por 3 a 2 contra o Egito nesta terça-feira, 7, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o craque da seleçáo argentina voltou a superar Erling Haaland e Kylian Mbappé na corrida pela condição de goleador máximo do torneio. Messi agora tem oito gols, um a mais que os jogadores da Noruega e da França. Eles ainda são perseguidos pelo atacante inglês Harry Kane, autor de seis.

Copa do Mundo 2026 Artilharia 01 Lionel Messi Argentina 02 Erling Haaland Noruega 03 Kylian Mbappé França 04 Harry Kane Inglaterra 05 Ismaila Sarr Senegal 06 Jude Bellingham Inglaterra 07 Julián Quiñones México 08 Mikel Oyarzabal Espanha 09 Ousmane Dembélé França 10 Vinícius Júnior Brasil Ver artilharia completa →Crava no bolão →

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Contando todas as edições, Messi, que aos 39 anos disputa sua sexta Copa do Mundo, soma 21 gols, dois a mais que Mbappé e cinco a mais que o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde até o início da edição de 2026.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Os argentinos conseguiram uma histórica virada em um dos confrontos mais emocionantes até aqui da competição. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0, com gols de Yasser e Zico, além de um pênalti perdido por Messi, mas sucumbiu à pressão nos minutos finais com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández.

Agora, a Albiceleste aguarda o vencedor de Suíça e Colômbia, que se enfrentam também nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). O duelo será em Kansas City, no dia 11, às 22h (de Brasília).

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google