Após ser o carrasco brasileiro, na eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland pediu desculpa aos brasileiros que o aguardavam na zona mista do MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

“Desculpa, desculpa, desculpa”, repetiu o atacante noruguês, ao encontrar os jornalistas no local.

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Ainda sim, o repórter da Cazé TV disparou: “Você não precisava fazer o que fez.” Ao que Haaland, comovido, respondeu: “É meu emprego, né? Fazer gol é minha função, então só fiz meu trabalho.”

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Na sequência, o jornalista emendou que ele é um grande atacante e perguntou que mensagem teria para o Brasil. “É difícil mandar uma mensagem para o povo brasileiro nesse momento. Vocês mereciam chegar nas finais. Vocês merecem a glória porque é um país do futebol”, admitiu o atacante.

Haaland ainda aproveitou para enaltecer o futebol brasileiro: “Se eu voltar na minha memória, sempre quando falo de futebol, penso no Brasil. Até hoje, com Neymar, com Vini, assistindo esses jogadores, você quer jogar contra os melhores do mundo. E o Brasil é um dos melhores”, elogiou. “No final, vocês merecem vencer, e merecem ganhar uma Copa do Mundo de vez em quando.”

Com a classificação, a Noruega agora enfrenta a Inglaterra de Harry Kane pelas quarta de final da Copa no próximo sábado, 11, às 18h do horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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