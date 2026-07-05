No dia 30 de maio de 1997, a seleção norueguesa teve uma atuação de gala contra a brasileira, que encerrou uma invencibilidade de 42 meses da Amarelinha, a então campeã do mundo. Um dos destaques do resultado de 4 a 2 foi o camisa 9 dos Vikings, Tore Andre Flo, autor de dois gols.

E para confirmar o protagonismo ofensivo, Flo ainda marcou o primeiro da vitória por 2 a 1 da Noruega contra o Brasil, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998. Ele é o maior goleador do confronto entre os países.

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Foram atuações como essas que renderam a Flo o apelido bem-humorado de “Flonaldo”. Conhecido pela força física, velocidade e qualidade técnica, o ex-atacante de 1,93 m pode até não ter chegado no nível do Fenômeno, no entanto, acumulou passagens vitoriosas por Chelsea e Rangers.

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No clube inglês marcou 50 gols em mais de 140 partidas, conquistando a FA Cup (1997 e 2000) e a Recopa Europeia (1998). Já na Escócia, chegou após ser negociado por 12 milhões de libras, tornando-se o jogador norueguês mais caro da história à época.

Hoje, aos 53 anos, ele é o atual técnico da seleção da Noruega sub-16 após passagens recentes pela categoria sub-17 e como auxiliar do sub-21. Flo também atuou como treinado do clube norueguês Songdal, time pelo qual se aposentou em 2012.

Em declaração recente à ESPN, o ex-atacante ostrou confiança em um novo resultado positivo para os Vikings: “A Noruega não perdeu do Brasil e acho que vai vencer de novo e passar. Espero um jogo muito bom, que todos aproveitem e que a Noruega vença no final. Boa sorte a todos.”

Brasil e Noruega entram em campo, neste próximo domingo, 5, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey. O vencedor do duelo encara na próxima fase México ou Inglaterra, que jogam às 21h.

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