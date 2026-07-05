Com a vitória sobre o Canadá neste sábado, 4, Marrocos conquistou a segunda classificação para as quartas de final de uma Copa do Mundo. Já a França, depois de superar o Paraguai, chegou pela nona vez na fase em questão.

No entanto, a liderança desse ranking ainda é ocupada por Brasil e Alemanha, com 14 participação em quartas cada um.

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Seleções com mais participações em quartas

  1. Alemanha e Brasil — 14;
  2. Inglaterra — 10;
  3. França — 9;
  4. Argentina — 8;
  5. Itália — 7;
  6. Espanha, Holanda, Hungria, Suécia e Uruguai — 5;
  7. Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética — 4;
  8. Bélgica, Croácia, Portugal e Suíça — 3;
  9. Áustria, Marrocos e México.

Caso o Brasil vença a Noruega pelas oitavas de final desta Copa, a seleção passará a ocupar o topo da lista acima.

As seleções entram em campo neste domingo, 5, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

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