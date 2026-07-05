Com a vitória sobre o Canadá neste sábado, 4, Marrocos conquistou a segunda classificação para as quartas de final de uma Copa do Mundo. Já a França, depois de superar o Paraguai, chegou pela nona vez na fase em questão.
No entanto, a liderança desse ranking ainda é ocupada por Brasil e Alemanha, com 14 participação em quartas cada um.
Seleções com mais participações em quartas
- Alemanha e Brasil — 14;
- Inglaterra — 10;
- França — 9;
- Argentina — 8;
- Itália — 7;
- Espanha, Holanda, Hungria, Suécia e Uruguai — 5;
- Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética — 4;
- Bélgica, Croácia, Portugal e Suíça — 3;
- Áustria, Marrocos e México.
Caso o Brasil vença a Noruega pelas oitavas de final desta Copa, a seleção passará a ocupar o topo da lista acima.
As seleções entram em campo neste domingo, 5, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.