A Alemanha anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, a saída do treinador Julian Nagelsmann após a eliminação diante do Paraguai na fase de 16 avos de final. Com isso, a Copa do Mundo de 2026 chegou a oito técnicos que deixaram seus cargos.
“Os representantes dos acionistas e o conselho de supervisão da DFB GmbH & Co. KG decidiram hoje, por unanimidade, a pedido do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, rescindir imediatamente o contrato com o técnico da seleção nacional, Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann já havia solicitado sua exoneração do cargo no dia anterior, em reunião confidencial com a direção da associação, após o resultado decepcionante da Copa do Mundo FIFA de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. O pedido foi agora atendido pelos representantes dos acionistas e pelo conselho de supervisão“, escreveu a Alemanha em comunicado oficial.
Treinadores que deixaram o cargo na fase de grupos
Quem puxa a lista de saídas é Sabri Lamouchi, ex-treinador da Tunísia. O comandante foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia contra a Suécia. O experiente Hervé Renard assumiu a seleção africana, mas não teve êxito e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.
Em seguida, foi a vez de mais treinadores deixarem seus cargos após o final da fase de grupos. Apenas no grupo A, dois técnicos se despediram: Hong Myung-bo pediu demissão da Coreia do Sul, enquanto Miroslav Koubek deixou o comando da Tchéquia. As duas seleções foram eliminadas da Copa na primeira fase.
Além deles, Steve Clarke deixou a Escócia após a eliminação na primeira fase da Copa. Já Marcelo Bielsa deu adeus ao comando do Uruguai após não se classificar para o mata-mata.
Treinadores demitidos no mata-mata da Copa do Mundo
Nesta fase, três técnicos, incluindo Nagelsmann, já deram adeus aos seus cargos. O primeiro deles foi Ronald Koeman, que deixou a Holanda após a eliminação para Marrocos nos pênaltis. Já o segundo foi Sebastián Beccacece, que se despediu do Equador após a derrota por 2 a 0 para o México na fase de 16 avos de final.
Lista de treinadores demitidos na Copa
- Sabri Lamouchi (Tunísia)
- Hong Myung-bo (Coreia do Sul)
- Miroslav Koubek (Tchéquia)
- Steve Clarke (Escócia)
- Marcelo Bielsa (Uruguai)
- Ronald Koeman (Holanda)
- Sebastián Beccacece (Equador)
- Julian Nagelsmann (Alemanha)