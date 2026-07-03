O defensor Jules Koundé, da França, respondeu aos comentários de Lamine Yamal nesta quinta-feira, 2. Durante entrevista coletiva, o francês refletiu sobre as falas de seu companheiro no Barcelona e enfatizou que as últimas derrotas diante da Espanha estão entaladas.

“Conheço Lamine muito bem, sei que ele é um grande jogador, um garoto ambicioso que fala o que pensa e como vê. A verdade é que ser favorito nessa competição não significa muito. É verdade que, infelizmente, as coisas não saíram como gostaríamos (derrotas contra a Espanha). A gente mantém isso no fundo da cabeça, pelo menos eu tenho”, disse Koundé.

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Os últimos dois jogos entre França e Espanha não terminaram bem para os Bleus. No último encontro entre as seleções, os espanhóis venceram o duelo por 5 a 4, na semifinal da Nations League de 2025. Um ano antes, La Furia superou os franceses por 2 a 1, em confronto válido pela semifinal da Eurocopa de 2024.

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O que Yamal falou?

Em entrevista ao programa esportivo Partidazo de Cope, Yamal foi questionado se há alguma seleção favorita a conquistar a Copa de 2026. O craque espanhol, porém, afirmou que não existe e debateu com o apresentador do programa, que apontou a França como principal candidata.

“A França não está melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente desde a Eurocopa, não podem ser melhores. A Copa começa agora (mata-mata), não há nenhuma seleção favorita”, afirmou Yamal.

Apesar da declaração, o ponta espanhol elogiou o nível da seleção francesa durante o programa.

“A França está jogando em um bom nível, mantém uma forma muito boa e tem bons jogadores, mas não acredito que esteja acima de nenhuma seleção”, finalizou.

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