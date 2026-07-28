Zinédine Zidane é o novo técnico da França. Campeão do mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000, o craque francês foi anunciado nesta terça-feira, 28, para substituir seu ex-companheiro Didier Deschamps, que deixou o cargo após 14 anos, ao fim da Copa do Mundo de 2026.

Eternizado como carrasco do Brasil nas Copas do Mundo de 1998 e 2006, Zizou volta à seleção após títulos memoráveis e 31 gols e 29 assistências como jogador pelos Bleus.

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“Já disse isso muitas vezes: não há nada maior do que a seleção francesa. Por isso, é uma alegria e, obviamente, um grande orgulho assumir o comando desta seleção. É também uma responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Philippe Diallo, à diretoria e à Federação Francesa de Futebol pela confiança e reconhecer os quatorze anos de serviço de Didier e sua equipe”, afirmou Zizou em sua coletiva de imprensa.

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“Gostaria também de dedicar um pensamento especial hoje a todos os meus treinadores. Sem dúvida, tenho grandes ambições para a seleção francesa”, completou Zidane.

Como treinador, Zidane estava havia cinco anos no mercado. Só trabalhou no Real Madrid, em duas passagens. Na primeira, conquistou três títulos da Champions League (2016, 2017 e 2018). Desde sua demissão em 2021, aguardava pela saída de Deschamps para assumir Les Bleus.

Kaká e Zinedine Zidane durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 - - Alexandre Battibugli/PLACAR. Zinedine Zidane e Gilberto Silva durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, da França, e Juninho Pernambucano, do Brasil, durante jogo das quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - - Alexandre Battibugli/PLACAR. Zidane, jogador da França, durante jogo contra o Brasil na comemoração dos 100 anos da FIFA, no Stade de France - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zinedine Zidane, a lado de Kaká, comemorando gol durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, da França, e Juninho Pernambucano, do Brasil, durante jogo das quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, da França, durante jogo contra o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, da França, durante jogo contra o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, da França, comemorando um gol contra o Brasil, entre Cafu e Leonardo, de costas, e o companheiro Karembeu, durante o jogo final da Copa do Mundo de Futebol, no Stade de France - PLACAR Zidane, da França durante jogo contra o Brasil na Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Commerzbank Arena - - Alexandre Battibugli/PLACAR Zidane, camisa 10 da França, com a mão na boca, durante jogo contra a Arábia Saudita, pela Copa do Mundo de Futebol, no Stade de France. Zidane e jogadores da França comemorando a vitória sobre o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - - Alexandre Battibugli/PLACAR Rivaldo, do Brasil, contra Zidane, Le Boeuf e Thuram, da França, finalíssima da Copa do Mundo 1998, onde o Brasil perdeu a partida por 3 x 0, no estádio Stade de France. Dunga, do Brasil e Zidane, da França durante jogo entre Brasil 0 x 3 França, partida finalíssima da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Stade de France. Veja também Brasil vira contra o Japão: as melhores fotos do duelo em Houston Santos 114 anos: relembre fotos e capas icônicas do Peixe na PLACAR

Estreia e o ano mágico de 1998

Sua estreia como jogador pela França, inclusive, já dava pistas sobre como seria sua história na seleção. Em 1994, com os Bleus perdendo um amistoso por 2 a 0 contra a Tchéquia, o jovem Zidane, com apenas 22 anos, estreou. Zizou saiu do banco no segundo tempo, marcou dois gols em poucos minutos e arrancou um empate heroico.

A consagração, no entanto, veio mesmo em 1998, ano mágico não apenas para a seleção francesa, mas especialmente para Zidane. O craque francês conquistou a inédita Copa do Mundo pelos Bleus, marcando dois gols na final contra o Brasil, além de uma assistência contra a África do Sul na estreia. O bom desempenho no Mundial, somado às conquistas e números pela Juventus, lhe rendeu a Bola de Ouro deste ano.

Pela Juve, Zidane venceu o Campeonato Italiano e a Supercopa da Itália nesta temporada. Além dos títulos, o meia anotou 11 gols e 16 assistências em 48 jogos.

Entre títulos e… cabeçada?

Dois anos depois, Zidane conquistou a Eurocopa de 2000. No torneio, o meia foi crucial: marcou um gol nas quartas diante da Espanha e outro na semifinal contra Portugal, além de uma assistência na estreia contra a Dinamarca. Na final, os franceses venceram a Itália por 2 a 1.

Seis anos depois, porém, Zidane amargaria um de seus episódios mais frustrantes (e marcantes) pelos Bleus: a final da Copa do Mundo de 2006. Com sete minutos de jogo, o meia cobrou um pênalti de cavadinha e abriu o marcador, chegando a três gols no torneio, além de uma assistência. 12 minutos depois, Marco Materazzi marcou e empatou o duelo.

O empate, contudo, persistiu no restante do confronto, levando-o à prorrogação. Já na segunda etapa do tempo adicional, os autores dos gols protagonizaram um episódio marcante na história das Copas: Zidane foi expulso após dar uma cabeçada no peito de Materazzi. A igualdade seguiu e, na disputa de pênaltis, a Itália conquistou o tetra.

A decisão da Copa de 2006 não apenas marcou a eterna cabeçada de Zizou, mas também sua aposentadoria dos gramados. Vinte anos depois, o craque francês terá a chance de reescrever sua história na França e deixar para trás a cabeçada que marcou o fim de sua carreira como jogador.

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Números de Zidane pela França

108 partidas

31 gols

29 assistências

Títulos – Copa do Mundo (1998) e Eurocopa (2000)