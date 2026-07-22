Zinedine Zidane já tem data para ser apresentado como novo treinador da seleção francesa. Segundo o jornal francês L’Équipe, o ídolo vai ser anunciado como o substituto de Didier Deschamps na próxima terça-feira, 22.
A Federação Francesa prepara o anúncio e uma coletiva de imprensa, que não necessariamente será no mesmo dia. O ex-jogador terá um contrato de quatro anos com a seleção.
A federação também prepara homenagens a Deschamps, que comandou a seleção por 14 anos e foi campeão do mundo em 2018. O treinador assumiu a seleção em 2012 e dirigiu Les Bleus em quatro Copas do Mundo, se tornando o recordista de jogos como técnico.
A França já deve contar com Zidane no banco de resevas para as quatro partidas da Nations League, entre o fim de setembro e começo de outubro. Os jogos serão contra: Turquia, Bélgica, Itália e Bélgica, novamente.