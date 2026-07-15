Elogiado durante todo o torneio, Michael Olise foi um dos jogadores mais criticados pela imprensa francesa após a eliminação da França para a Espanha. Líder de assistências no torneio, com 5 passes para gol, o meio-campista pouco apareceu na partida e ficou encaixotado pelo meio-campo da Fúria.

O jornal L’Équipe criticou a atuação de Olise, dizendo que ele passou desapercebido na partida. Nas notas dos leitores, o meia recebeu a pior nota da equipe, ao lado do lateral Lucas Digne, 2,7.

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“O jogador do Bayern de Munique passou completamente despercebido e se viu superado pelo bloco defensivo e pela pressão da seleção espanhola na semifinal”, escreveu o jornal.

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Já a rádio TMC, outro veículo tradicional do país, fez comentários mais duros.

“Fizemos Olise sentar na mesma mesa de Platini e Zidane, mas ele não está nem na cozinha. Pela primeira vez em 20 anos neste programa, eu me arrependo terrivelmente de ter soltado certos comentários”, afirmou o comentarista Daniel Riolo no programa “After RMC”.

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