Argentina, Espanha, França e Inglaterra garantiram um prêmio milionário ao se classificarem às semifinais da Copa de 2026. Por estarem entre as quatro melhores seleções do torneio, uma delas receberá, no mínimo, 27 milhões de dólares (cerca dde R$ 139 milhões), valor destinado ao quarto colocado.

O terceiro colocado receberá um prêmio de 29 milhões de dólares (cerca de R$ 149,1 milhões). Já o vice-campeão terá uma premiação de 33 milhões de dólares (aproximadamente R$ 170 milhões). O campeão, por sua vez, embolsará 50 milhões de dólares (cerca de R$ 257,3 milhões).

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Por terminar a Copa na 11ª posição após a eliminação nas oitavas, o Brasil recebeu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 77,2 milhões) de premiação.

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Valor recorde e premiação na Copa de 2022

No total, a Fifa dará 727 milhões de dólares (aproximadamente R$ 3,7 bilhões) em prêmios. Este valor, inclusive, é um recorde, representando 50% de aumento em relação à última Copa, segundo o ge.

Na Copa de 2022, a campeã Argentina faturou 42 milhões de dólares (cerca de R$ 222 milhões na cotação da época), conforme relembra o portal. Já a vice-campeã França recebeu 30 milhões de dólares (aproximadamente R$ 159 milhões).

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