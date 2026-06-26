Se em 2022, a música “Muchachos” embalou a campanha da Argentina na Copa do Mundo, com os versos “quiero ganar la tercera/ quiero ser campeón mundial”, a torcida de La Albiceleste já encontrou a sua nova música favorita para o Mundial de 2026.
“La Cuarta Estrella” (a quarta estrela), produzida por Palmito Música, no ritmo de “No me arrepiento de este amor” de Gilda, pede o bicampeonato e vingança para Maradona, que foi suspenso por doping durante a Copa do Mundo de 1994, também disputada nos Estados Unidos.
Suspensão de Maradona em 1994
Maradona, o craque da seleção argentina, na Copa do Mundo do México, em 1986 – (Sergio Berezovsky)[/caption]
“Y 32 años después / La Scaloneta va a vengar / La copa que le robaron al diez / La que no nos dejaron levantar”. Os versos da canção da torcida argentina pede que a equipe comandada por Lionel Scaloni vingue o diez, Diego Armando Maradona, que há 32 anos atrás foi suspenso por uso de doping, durante a Copa do Mundo de 1994.
Aquele Mundial, que ficou marcado no Brasil pelo tetracampeonato contra a Itália, seria a última Copa de Maradona com a Argentina. No jogo de estreia contra a Grécia, o camisa 10 marcou e comemorou com raiva, querendo provar aos críticos que estava de volta. Diego havia sido suspenso três anos antes por ter testado positivo para o uso de cocaína, o que o tirou dos gramados por 15 meses.
Na segunda partida, contra a Nigéria, o craque deu uma assistência para um dos dois gols de Caniggia. Após a vitória, Maradona foi selecionado para o exame anti-doping. Dias depois e a poucas horas da partida contra a Bulgária, a Fifa divulgou que o atleta havia testado positivo para o uso de efedrina e seria suspenso.
A AFA decidiu não recorrer à decisão da principal entidade do futebol, em uma decisão polêmica para o povo argentino, que até hoje guarda mágoas do presidente Júlio Grandona. Na visão dos argentinos, Maradona foi injustiçado, pois a efedrina estaria presente em seu suplemento nutricional e não teria interferido em seu desempenho nas partidas.
Agora a hinchada quer que a Argentina conquiste a taça nos Estados Unidos, por Diego Maradona e pela última participação de Lionel Messi em Copas do Mundo.
Letra de “La Cuarta Estrella”
Soy hincha de la selección.
La aliento con el corazón.
Ganamos la tercera con Lionel.
Queremos ser campeones otra vez.
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar.
La copa que le robaron al diez
La que no nos dejaron levantar.
Quiero ver la cuarta estrella.
Brilla en la camiseta.
Soy argentino de la cuna.
Hasta el cajón.
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo.
Argentina, quiero verte bicampeón.