Os jogadores e a comissão técnica da seleção francesa se reuniram no centro de treinamento de Clairefontaine para a sessão de fotos oficial da equipe. O evento, que precede a Copa do Mundo da FIFA 2026, foi realizado neste sábado (6).

Preparação para o Mundial

A reunião teve como objetivo registrar a imagem oficial do elenco antes do início do torneio mundial. A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A França chega à competição como uma das favoritas ao título, tendo sido vice-campeã no Catar em 2022.

“A foto oficial do Bleus para a Copa de 2026”, diz a legenda.

França na Copa de 2026

A seleção francesa estreia no Mundial da América do Norte no dia 16, às 16h, contra o Senegal. A equipe europeia integra o grupo I, que também conta com Iraque e Noruega.