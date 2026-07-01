A França passou a Argentina e retomou a primeira colocação no ranking da Fifa, após vencerem a Suécia por 3 a 0 e garantirem vaga nas oitavas de final da Copa de 2026. Antes do início do torneio, a seleção comandada por Didier Deschamps caiu para o terceiro lugar, ficando atrás de Argentina e Espanha, respectivamente.
A classificação às oitavas de final do Mundial rendeu 9,4 pontos à França, chegando a 1.916,24 no total. A Argentina, por outro lado, caiu para a segunda posição, com 1.907,4 pontos. A Espanha fecha o pódio, com 1.879,58.
A seleção argentina joga nesta sexta-feira, 3, contra Cabo Verde, em duelo válido pela fase de 16 avos de final da Copa. Mesmo com vitória, porém, a Argentina não deve ultrapassar os franceses devido ao sistema usado para classificação no ranking. As posições são definidas com base na expectativa do resultado, conforme relembra o ge.
Situação do Brasil
A seleção brasileira, por outro lado, subiu uma posição no ranking da entidade, assumindo o quinto lugar. Após a vitória sobre o Japão por 2 a 1 e consequente classificação às oitavas da Copa, o Brasil somou 19,73 pontos, chegando a 1,804,92.
Top 10 do Ranking da Fifa (em pontos)
- França – 1.916,24
- Argentina – 1.907,40
- Espanha – 1.879,58
- Inglaterra – 1.840,46
- Brasil – 1.804,92
- Marrocos – 1.788,86
- Holanda – 1.775,54
- Portugal – 1.764,86
- México – 1.754,30
- Bélgica – 1.735,41