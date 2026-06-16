Atual campeã do mundo, a Argentina estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16, contra a Argélia. O duelo acontece no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos, a partir das 22h (de Brasília).

Com inúmeras particularidades e culturas intrigantes, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Argentina

Mate é tradição

Símbolo de união e parte da identidade nacional, o autêntico mate argentino é celebrado anualmente no dia 30 de novembro. Estipulada por lei em 2015, a data foi escolhida por ser o aniversário de Andrés Guacurarí y Artigas, um dos responsáveis por incentivar a produção da erva-mate no país.

Do topo ao chão

A Argentina abriga extremos geográficos de altura do Hemisfério Sul em seu território. O ponto mais alto é o Monte Aconcágua, com 6.962 metros de altura, enquanto o mais baixo é a Laguna del Carbón, com 105 metros abaixo do nível do mar, localizado na província de Santa Cruz.

Argentina de amarelo?

Na Copa do Mundo de 1958, a Argentina enfrentou a Alemanha durante a fase de grupos do torneio. A tradicional seleção albiceleste, no entanto, jogou de amarelo. O motivo? Não era comum ter uniformes reservas na época e, com o receio do árbitro de gerar confusão entre as cores das seleções, o roupeiro do time do estádio, o IFK Malmö, pegou as camisas da equipe da casa e entregou aos hermanos.

Maradona é religião

Na cidade de Rosario, uma igreja foi inaugurada em 1998 por fãs de Diego Armando Maradona, campeão mundial pela Argentina em 1986. A chamada Igreja Maradoniana possui seu próprio conjunto de dez mandamentos, orações e outras homenagens ao ídolo argentino.

Argélia

Feneco é símbolo argelino

Também conhecido como raposa-do-deserto, o feneco é o animal oficial da Argélia e é quem dá o apelido Les Fennecs à seleção de futebol do país. Apesar das icônicas orelhas grandes, o feneco é a menor espécie de raposa do mundo, medindo em média de 30 a 40 centímetros.

Pompeia da Argélia

O país africano abriga a antiga cidade romana de Timgad, frequentemente chamada de “Pompeia da Argélia”. Timgad é Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das ruínas com melhor preservação do mundo antigo.

Força argelina

Na Copa do Mundo de 1982, os argelinos marcaram sua estreia no torneio e fizeram história logo de cara. Após uma vitória sobre a Alemanha Ocidental, a Argélia se tornou a primeira seleção africana a vencer uma europeia no Mundial.

Futebol e a resistência política

Enquanto a Argélia ainda lutava para se libertar da França, o futebol foi um meio de resistência política. Em 1958, os atletas argelinos deixaram seus clubes na Europa e a seleção francesa para formar uma equipe clandestina da Frente de Libertação Nacional. O time jogou contra diferentes países ao redor do mundo.