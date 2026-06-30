O bruxo Nana Nwaku Bonsam, de Gana, voltou a agitar as redes sociais após declarar que Cabo Verde irá eliminar a Argentina na Copa do Mundo de 2026. Segundo o ganês, o zagueiro Pico Lopes será o principal nome na classificação cabo-verdiana.

As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 3, às 19h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final. O duelo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

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Kane “amaldiçoado”?

Anteriormente, o feiticeiro ganês lançou uma maldição contra Harry Kane, da Inglaterra. Na ocasião, Bonsam “impediu” que o inglês marcasse gols contra Gana, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa, conforme relembra o ge. E a previsão se concretizou: o camisa 9 passou em branco no empate sem gols entre as seleções.

Dias após o duelo, o bruxo “libertou” Kane de sua maldição. Na terceira e última rodada da fase de grupos, o atacante marcou um gol na vitória da Inglaterra por 2 a 0 contra o Panamá. O triunfo inglês, inclusive, ajudou na classificação ganesa ao mata-mata da Copa de 2026.

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