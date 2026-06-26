O mata-mata da Copa do Mundo de 2026 se aproxima e contará com os três anfitriões do torneio: Estados Unidos, México e Canadá. Garantidos na próxima fase, as seleções seguiram a tradição dos países-sede da competição e passaram da fase de grupos.

Campanha dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026

Sob comando de Javier Aguirre, a seleção mexicana se classificou no primeiro lugar do grupo A, com nove pontos. A campanha de 2026, inclusive, é a melhor na história do México na fase de grupos na história da Copa, com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. Agora, os mexicanos aguardam o melhor terceiro colocado entre os grupos C, E, F, H ou I na próxima fase.

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Jogadores do México celebram o gol de Luis Romo contra a Coreia do Sul no Estádio Akron em Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)

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Assim como o México, os Estados Unidos também passaram para a próxima fase na primeira colocação do grupo D, com seis pontos. A equipe comandada por Mauricio Pochettino, porém, não teve 100% de aproveitamento na fase de grupos: foram duas vitórias e uma derrota, para a Turquia, com oito gols marcados e quatro sofridos. A seleção enfrenta a Bósnia e Herzegovina na próxima quarta-feira, 1, às 21h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final.

Entre os três anfitriões, o Canadá foi quem registrou a pior campanha. A seleção comandada por Jesse Marsch passou para a segunda fase na vice-liderança do grupo B, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, e marcou oito gols, mas sofreu três ao longo da fase de grupos. Os canadenses jogam no próximo domingo, 28, às 16h (de Brasília), contra a África do Sul, pela fase de 16 avos de final.

Campanha de todos os anfitriões na história da Copa do Mundo

Ao longo de 22 edições de Copa do Mundo (sem contar a de 2026), seis anfitriões conquistaram a Copa do Mundo: Uruguai (1930), Itália (1934), Inglaterra (1966), Alemanha Ocidental (1974), Argentina (1978) e França (1998). Outros dois países-sede chegaram à final, mas perderam: Brasil, em 1950, foi derrotado para o Uruguai, enquanto a Suécia, que teve sua melhor Copa da história em 1958, viu a seleção brasileira levantar sua primeira taça.

Foi jogando em casa que diferentes seleções tiveram suas melhores campanhas na história da Copa. O Chile e a Coreia do Sul, por exemplo, ficaram com o terceiro lugar em 1962 e 2002, respectivamente. Já a Suíça (1954), o México (1970 e 1982) e a Rússia (2018) deram adeus ao Mundial somente nas quartas de final. Em 2002, o Japão chegou às oitavas de final quando sediou a Copa.

Somente a África do Sul, em 2010, e o Catar, em 2022, não passaram da fase de grupos jogando em casa.

Confira as campanhas de todos os anfitriões da história da Copa do Mundo

1930 – Uruguai – Campeão

1934 – Itália – Campeã

1938 – França – Quartas de final

1950 – Brasil – Vice-campeão

1954 – Suíça – Quartas de final

1958 – Suécia – Vice-campeã

1962 – Chile – Terceiro lugar

1966 – Inglaterra – Campeã

1970 – México – Quartas de final

1974 – Alemanha Ocidental – Campeã

1978 – Argentina – Campeã

1982 – Espanha – Segunda fase (grupos de três seleções)

1986 – México – Quartas de final

1990 – Itália – Terceiro lugar

1994 – Estados Unidos – Quartas de final

1998 – França – Campeã

2002 – Coreia do Sul e Japão – Terceiro lugar e oitavas de final (respectivamente)

2006 – Alemanha – Terceiro lugar

2010 – África do Sul – Fase de grupos

2014 – Brasil – Quarto lugar

2018 – Rússia – Quartas de final

2022 – Catar – Fase de grupos

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