Anfitriã em 1974 e 2006, a Alemanha sonha em voltar a sediar uma Copa do Mundo. Em entrevista ao The Athletic, Axel Hellmann, CEO da Eintracht Frankfurt e membro da diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB), revelou que o país estuda a possibilidade de sediar seu terceiro Mundial.

“Adoraríamos, e há uma iniciativa de Neuendorf (presidente da DFB) e da DFB para pleitear a candidatura para 2042, ou talvez 2038. Isso depende dos regulamentos da Fifa”, comentou Hellmann ao The Athletic.

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De acordo com o dirigente, a Alemanha conta com a infraestrutura necessária para a Copa. Dos estádios aos centros de treinamentos, Hellmann analisa o cenário do país.

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“A Alemanha dispõe de infraestrutura de estádios, de mobilidade e hoteleira. Todos os jogos terão lotação esgotada. Será um sucesso. Há espaço para uma candidatura em 2038, mas tenho certeza de que em 2042 temos ótimas chances de realizar uma campanha bem-sucedida“, disse.

A próxima edição da Copa do Mundo será em 2030 e será realizada entre os dias 8 de junho e 21 de julho. Em homenagem ao centenário do primeiro Mundial, realizado em 1930, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão as partidas inaugurais. Espanha, Portugal e Marrocos irão sediar o restante do torneio.

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