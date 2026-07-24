Jürgen Klopp foi anunciado como o novo treinador da Alemanha nesta sexta-feira, 24. O alemão atuava como diretor global de futebol da Red Bull, desde janeiro do ano passado, e deixou a função para assumir a seleção.

O técnico assume o lugar deixado por Julian Nagelsmann, que saiu da Alemanha após a precoce eliminação contra o Paraguai, nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Essa será a primeira experiência de Klopp no comando de uma seleção nacional.

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“É uma grande honra estar sentado aqui hoje. Eu tinha uma ideia da dimensão do cargo de técnico da seleção, mas, quando você é ligado a ele, sente ainda mais o tamanho e a responsabilidade. Idealmente, este será o ponto alto da minha carreira“, afirmou Klopp em sua apresentação na Alemanha.

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O treinador de 54 anos estava sem exercer a função de treinador desde a sua saída do Liverpool, há cerca de dois anos. Antes, o técnico teve passagens vitoriosas por Borussia Dortmund e Mainz, ambos da Alemanha.

Reativo com a imprensa

Conhecido pelo carisma nas entrevistas, Klopp não esboçou bom-humor em sua apresentação na seleção alemã. Em sua chega, o treinador já afirmou que diante de críticas mais duras da imprensa, ele vai deixar o comando da Alemanha.

“Não estou fazendo este trabalho por mim. Estou fazendo por vocês. Estou aceitando este emprego mesmo tendo visto como vocês trataram Julian Nagelsmann. Estou aceitando mesmo tendo visto como vocês trataram Thomas Tuchel.”

“Se vocês atacarem minha família, eu vou embora. Se vocês acharem que sou uma porcaria, digam na minha cara e eu saio imediatamente, sem pedir qualquer compensação”, completou o treinador

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