A Alemanha confirmou, em comunicado oficial enviado à imprensa, a lesão do zagueiro Nico Schlotterbeck, nesta segunda-feira, 22. O defensor rompeu o ligamento medial do tornozelo esquerdo durante a vitória contra a Costa do Marfim, no último sábado, e ficará fora dos gramados por vários meses, perdendo o resto da Copa do Mundo.

A Federação Alemã afirmou que o jogador do Borussia Dortmund permanece nos Estados Unidos, junto com o elenco, mesmo sem poder atuar. Schlotterbeck havia sido destaque na vitória por 7 a 1 contra Curaçao, anotando um gol de cabeça.

Pilar da defesa de Julian Nagelsmann, o zagueiro deve deve dar lugar a Antonio Rüdiger, que deve compor a dupla de zaga ao lado de Jonathan Tah.

Confira a nota da seleção alemã

O jogador alemão Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo durante a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, em Toronto, no sábado, pela segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e ficará afastado dos gramados por vários meses.

A informação foi confirmada após exames realizados no domingo, em Winston-Salem, onde a seleção alemã estabeleceu sua base durante a Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O defensor do vice-campeão alemão Borussia Dortmund permanecerá, por enquanto, com a equipe nos Estados Unidos.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, declarou: “O Schlotti fará muita falta em campo como um defensor excepcional, especialmente por sua excelente capacidade de iniciar as jogadas. Esta poderia ter sido a Copa do Mundo dele. Ontem, todos nós tentamos animá-lo – felizmente, ele é uma pessoa muito positiva e já está olhando para frente novamente. É um sinal muito positivo que ele permaneça inicialmente aqui com a equipe, porque também exerce influência fora de campo. Apesar de sua ausência, continuamos muito bem servidos na defesa central para a Copa do Mundo com Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw.”