Jamie Leweling, atacante de 25 anos do Stuttgart, é quem vestirá a camisa 9 da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026. O jogador, que não chega com status de grande estrela, chamou atenção ao homenagear o ídolo brasileiro Ronaldo Fenômeno. Leweling alterou sua foto de perfil em redes sociais para uma montagem de seu rosto sobre a imagem de Ronaldo com o famoso “corte cascão”, usado na final da Copa de 2002, quando a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato ao vencer a própria Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo.

Trajetória e Escolha da Camisa 9 na Seleção Alemã

Nascido em fevereiro de 2001, Jamie Leweling era muito jovem para ter recordações diretas da final de 2002. A escolha da camisa 9 para o Mundial de 2026 se deu após a convocação do técnico Julian Nagelsmann, que deixou o número em aberto, conforme relembra o portal Lance!. Anteriormente, Leweling já havia usado a camisa 7 pela seleção, mas o número foi assumido por Kai Havertz.

Desempenho de destaque pelo Stuttgart

A temporada 2025/26 foi a mais produtiva na carreira de Leweling. Pelo Stuttgart, ele acumulou 50 aparições em todas as competições, marcando 11 gols e contribuindo com 12 assistências. Especificamente na Bundesliga, o atacante registrou sete gols e nove assistências. O Stuttgart encerrou a Bundesliga na quarta colocação, garantindo uma vaga na próxima Champions League. Na Europa League, a equipe alemã chegou às oitavas de final, sendo eliminada pelo Porto com um placar agregado de 4 a 1.

Primeiros passos e gol na seleção alemã

Jamie Leweling fez sua estreia pela seleção alemã em 2024. Seu primeiro e único gol até o momento pela equipe nacional foi em uma vitória por 1 a 0 contra a Holanda, pela Nations League. Em 2025, ele foi novamente convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Irlanda do Norte e Luxemburgo, consolidando sua presença no elenco que disputará o Mundial de 2026.