Neste sábado (6), a seleção da Alemanha derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso internacional disputado no Soldier Field, em Chicago. A partida serviu como o último teste para a equipe europeia antes da Copa do Mundo de 2026. Os gols da vitória alemã foram marcados por Kai Havertz e Leroy Sané, enquanto Antonee Robinson descontou para os anfitriões.

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado logo aos 2 minutos de jogo, quando Kai Havertz cabeceou para o fundo das redes após uma cobrança de Kimmich. A equipe comandada por Julian Nagelsmann buscou manter a posse de bola e pressionar a saída de jogo adversária. No entanto, os Estados Unidos, sob o comando técnico de Mauricio Pochettino, conseguiram o empate nos minutos finais da primeira etapa, com Antonee Robinson acertando um chute de fora da área aos 36 minutos, superando o goleiro Matt Freese.

Na segunda etapa, a Alemanha retomou a liderança do placar aos 11 minutos, com Leroy Sané finalizando no canto esquerdo do goleiro Freese, após assistência de Kai Havertz. O jogo, que teve modificações nas equipes a partir dos quinze minutos da etapa complementar, registrou desentendimentos no final entre Tim Weah, David Raum e Nico Schlotterbeck, conforme apurado pelo portal Lance!.

Próximos compromissos

A Alemanha fará a estreia na Copa do Mundo de 2026 no domingo (14), às 14h (horário de Brasília), enfrentando Curaçao pelo Grupo E no NRG Stadium, em Houston. Já os Estados Unidos iniciarão sua campanha no torneio na sexta-feira (12), às 22h (horário de Brasília), contra o Paraguai, no Estádio de Los Angeles, nos EUA.