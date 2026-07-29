Zinédine Zidane, novo técnico da França, receberá um salário de 300 mil euros (cerca de R$ 1,75 milhão) por mês na seleção. O valor, inclusive, poderá chegar em 450 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões) mensais com o pagamento de bonificações do contrato. A informação é da rádio francesa RMC.

Com estes valores, Zizou receberá, no mínimo, 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) por ano. De acordo com a rádio, o montante pode ser elevado para 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 31,7 milhões) caso atinja os objetivos estipulados pela Federação Francesa de Futebol.

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Zidane será o substituto de Didier Deshcamps, que comandou a seleção por 14 anos e deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2026. Treinador na conquista do bicampeonato mundial da França em 2018, Deschamps tinha um salário anual de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 22,2 milhões), conforme relembra o ge.

Responsável por dirigir os Bleus no ciclo para a Copa do Mundo de 2030, Zidane acumula dois trabalhos como treinador, ambos no Real Madrid. Em sua primeira passagem (01/2016 – 06/2018), o francês comandou os merengues na conquista do tricampeonato consecutivo da Champions League (2016, 2017 e 2018). Já na segunda passagem (03/2019 – 06/2021), Zizou venceu a Supercopa da Espanha (2019/20) e a LaLiga (2019/20).

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