A Noruega está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida equilibrada e decidida nos detalhes na tarde desta terça-feira, 30, no AT&T Stadium, em Arlington, a seleção europeia venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. Com um gol salvador do artilheiro Erling Haaland nos minutos finais, os noruegueses carimbaram o passaporte para a próxima fase e agora terão a seleção brasileira pela frente.

Equilíbrio e o brilho de Nusa

O duelo sob o forte calor do Texas começou estudado. A Costa do Marfim tentava ditar o ritmo com maior posse de bola, enquanto a Noruega apostava em transições rápidas. Aos 39 minutos, a estratégia europeia surtiu efeito.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Antonio Nusa encarou a marcação pela esquerda, invadiu a área e bateu colocado, no ângulo do goleiro Yahia Fofana, abrindo o placar com um belo gol. Antes do intervalo, os noruegueses ainda quase ampliaram com Haaland e Sorloth, mas a defesa africana conseguiu segurar a pressão.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O impacto de Diallo e a reação marfinense

Na volta para o segundo tempo, a Costa do Marfim se lançou ao ataque. Aos 15 minutos, a entrada de Amad Diallo mudou a cara do jogo. O camisa 19 primeiro brilhou na defesa, salvando uma cabeçada de Torbjorn Heggem em cima da linha aos 21 minutos. Pouco depois, aos 29, Diallo foi o herói no ataque: disparou pela direita, tabelou com Pépé, driblou dois marcadores e fuzilou de canhota para empatar a partida com um golaço, incendiando o confronto.

O faro do artilheiro e o milagre no fim

Quando a prorrogação parecia o destino certo, a estrela do centroavante norueguês brilhou. Aos 40 minutos, Berg recebeu um passe primoroso na direita e rolou para o meio da área. Bem posicionado, Erling Haaland só teve o trabalho de empurrar para as redes, marcando seu quinto gol no torneio.

Os africanos não desistiram e, aos 50 minutos dos acréscimos, Diallo cobrou uma falta no ângulo, mas o goleiro Nyland voou para fazer uma defesa espetacular, garantindo a vitória.

Com o resultado, a Noruega avança para as oitavas de final e se prepara para um grande desafio. O próximo adversário será o Brasil, em duelo marcado para o próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Já a Costa do Marfim se despede da competição após uma campanha de muita luta.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google