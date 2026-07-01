O técnico da seleção norueguesa, Stale Solbakken, discursou no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que assegurou a vaga nas oitavas da Copa de 2026. Durante sua fala, o treinador elogiou o desempenho dos atletas e enviou um recado a Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira e adversário na próxima fase do torneio.
“Vocês não estão mudando apenas a história do futebol norueguês, mas a história do país. […] Muito obrigado, vocês tornaram isso possível, e hoje vamos aproveitar. Nos espere, Carlo Ancelotti, estamos chegando”, disse Solbakken.
O duelo contra a seleção brasileira acontece no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília). A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, e o vencedor se classifica para as quartas de final da Copa.
Retorno à Copa do Mundo
A seleção norueguesa voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência. A última participação aconteceu na Copa do Mundo de 1998, sediada na França, quando, inclusive, enfrentaram o Brasil. Na ocasião, a Noruega venceu a seleção brasileira na fase de grupos e se classificou para o mata-mata.
“Ao longo desses longos 28 anos, com dor, tudo o que as pessoas sentem no país, o que eu sinto, o que vocês sentem, acabou. Nunca mais”, destacou Solbakken.
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