Era só a estreia na Copa do Mundo, contra um rival bem qualificado, mas, ainda assim, o empate do Brasil contra o Marrocos, sobretudo, no primeiro tempo, neste sábado, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, levanta dúvidas em comparação com as favoritas. O hexacampeonato ainda parece um projeto futuro.

A seleção brasileira se apresentou errante da saída de bola às finalizações. Os buracos na defesa eram preenchidos facilmente por marroquinos, comandados pelo craque-lateral Hakimi. Carlo Ancelotti surpreendeu muita gente logo na escalação, especialmente com a saída do time titular de Matheus Cunha.

Vinicius Jr e Hakimi em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi e Paquetá em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Igor Thiago em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi, o capitão marroquino: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Sistema defensivo do Brasil precisa de ajustes - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Veja também O pentacampeonato da seleção brasileira em 2002 Treinadores do futebol brasileiro nos tempos de jogador

A lateral direita, com um improvisado zagueiro Ibanez, foi um sufoco e prato cheio para Mazraoui, o lateral-esquerdo. Ancelotti percebeu aproveitou o cartão amarelo para tirar o jogador que entrou no lugar do cortado Wesley.

Uma melhora de posicionamento, com Lucas Paquetá do lado direito do meio-campo, mais longe da própria intermediária, onde se confundiu com Casemiro e Bruno Guimarães, fez o Brasil produzir um pouco mais — Matheus Cunha foi mais seguro na etapa final. Saibari surgiu aos 21 minutos, quando o adversário já era melhor. Vini Jr. marcou um gol de grande jogador que é aos 31.

Fabinho deu mais equilibro no segundo tempo, quando entrou no lugar do amarelado Casemiro. Luiz Henrique puxou boas jogadas na vaga de Igor Thiago. Mas foi só. Os times dividiram a posse de bola em 53 a 47% em favor do Brasil, com cinco a três em chutes a gol também para o time verde-amerelo.

Na véspera da partida, Ancelotti e Vini Jr., os representantes brasileiros na entrevista oficial, fizeram questão de elogiar o time marroquino e entenderam que não eram exatamente os favoritos. A equipe foi semifinalista no último Mundial e finalista na Copa Africana de Nações.

Do outro lado, Mohamed Ouahbi e Hakimi lembraram esses últimos feitos e o investimento em um verdadeiro projeto de futebol fizeram a equipe do Magrebe elevar o seu patamar no cenário internacional. Uma nova classificação às quartas está mais próximo que o hexacampeonato.

Entre as campeãs mundiais, Alemanha (em 14/6 contra Curaçao), Espanha (15/6, Cabo Verde), Uruguai (15/6, Arábia Saudita), França (16/6, Senegal), Argentina (16/6, Argélia) e Inglaterra (17/6, Croácia) ainda não estrearam, mas dificilmente terão apresentações tão claudicantes como a do Brasil.