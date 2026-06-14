Neste sábado, 13, Vini Jr. chegou ao nono gol pela seleção brasileira, ao estufar as redes do goleiro marroquino Bono, em jogo válido pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Infelizmente, a marca não foi o bastante para que os comandados e Carlos Ancelotti estreassem com vitória no torneio — embora tenha evitado a derrota.

Muito bem em campo contra os marroquinos, Vini Jr. agora soma 50 jogos pela Amarelinha. Além dos gols marcados contra nove adversários diferentes, ele ainda possui oito assistências e 16 participações a gol, conforme reportado pelo site oficial da Olimpíadas.

Gols de Vini Jr. pelo Brasil

  • Brasil 4 x 0 Chile | 24/03/2022 (Eliminatórias para a Copa do Mundo)
  • Brasil 5 x 1 Coreia do Sul | 02/06/2022 (Amistoso)
  • Brasil 4 x 1 Coreia do Sul | 05/12/2022 (Copa do Mundo do Catar – Oitavas de final)
  • Brasil 4 x 1 Guiné | 17/06/2023 (Amistoso)
  • Brasil 1 x 1 Venezuela | 12/10/2023 (Eliminatórias)
  • Brasil 1 x 2 Colômbia | 16/11/2023 (Eliminatórias)
  • Brasil 4 x 1 Paraguai | 28/06/2024 (Copa América – Fase de Grupos)
  • Brasil 6 x 2 Panamá | 31/05/2026 (Amistoso)
  • Brasil 1 x 1 Marrocos (partida em andamento) | 13/06/2026 (Copa do Mundo)

Próximo jogo do Brasil

A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 19, contra o Haiti, às 19h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Ambas as equipes já se encontraram em três oportunidades ao longo da história:

  • 2016: Brasil 7 x 1 Haiti (Copa América Centenário)
  • 2004: Haiti 0 x 6 Brasil (Amistoso / Jogo da Paz)
  • 1974: Brasil 4 x 0 Haiti (Amistoso)