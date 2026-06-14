Neste sábado, 13, Vini Jr. chegou ao nono gol pela seleção brasileira, ao estufar as redes do goleiro marroquino Bono, em jogo válido pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Infelizmente, a marca não foi o bastante para que os comandados e Carlos Ancelotti estreassem com vitória no torneio — embora tenha evitado a derrota.
Ver essa foto no Instagram
Muito bem em campo contra os marroquinos, Vini Jr. agora soma 50 jogos pela Amarelinha. Além dos gols marcados contra nove adversários diferentes, ele ainda possui oito assistências e 16 participações a gol, conforme reportado pelo site oficial da Olimpíadas.
Gols de Vini Jr. pelo Brasil
- Brasil 4 x 0 Chile | 24/03/2022 (Eliminatórias para a Copa do Mundo)
- Brasil 5 x 1 Coreia do Sul | 02/06/2022 (Amistoso)
- Brasil 4 x 1 Coreia do Sul | 05/12/2022 (Copa do Mundo do Catar – Oitavas de final)
- Brasil 4 x 1 Guiné | 17/06/2023 (Amistoso)
- Brasil 1 x 1 Venezuela | 12/10/2023 (Eliminatórias)
- Brasil 1 x 2 Colômbia | 16/11/2023 (Eliminatórias)
- Brasil 4 x 1 Paraguai | 28/06/2024 (Copa América – Fase de Grupos)
- Brasil 6 x 2 Panamá | 31/05/2026 (Amistoso)
- Brasil 1 x 1 Marrocos (partida em andamento) | 13/06/2026 (Copa do Mundo)
Próximo jogo do Brasil
A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 19, contra o Haiti, às 19h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).
Ambas as equipes já se encontraram em três oportunidades ao longo da história:
- 2016: Brasil 7 x 1 Haiti (Copa América Centenário)
- 2004: Haiti 0 x 6 Brasil (Amistoso / Jogo da Paz)
- 1974: Brasil 4 x 0 Haiti (Amistoso)