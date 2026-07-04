Neste domingo, 5, Brasil e Noruega entram no campo do MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, além da busca por uma vaga entre as oito melhores seleções do planeta, o jogo também terá um duelo à parte, entre Vini Jr. e Erling Haaland.
Isso porque, uma análise do jornal espanhol Marca crava que o resultado da partida pode ser decisivo para a escolha do Bola de Ouro da temporada, premiação que elege anualmente os melhores jogadores e jogadoras do planeta.
A publicação lembra que foram as atuações de Vini e Haaland neste Mundial, que os colocaram entre os favoritos ao reconhecimento — status que não tinham no início da competição. Apesar de ainda estarem atrás de outros jogadores, ambos agora têm “uma oportunidade que parecia distante”, diz o texto.
“Quem vencer seguirá vivo na competição e continuará tendo a vitrine necessária para fortalecer sua candidatura. Quem perder irá para casa e, com o torneio ainda em andamento para outros concorrentes, praticamente dará adeus às chances de conquistar o prêmio.”
Ainda assim, o Marca não alimenta uma possível rivalidade pessoal entre o brasileiro e o norueguês. O jornal, inclusive, destaca que ambos interagiram recentemente por meio de vídeo criado por IA, no qual ambos estrelam cena do filme As Branquelas (2004), ao som de “A Thousand Miles“, de Vanessa Carlton.