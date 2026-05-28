A 70ª edição da Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores do futebol mundial, terá uma nova sede e data em 2026. A cerimônia foi confirmada para Londres, Inglaterra, no dia 26 de outubro de 2026, conforme anunciado pelos organizadores. A premiação acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, desde 2019, mas já foi sediado em outros locais na capital francesa, como o Grand Palais e a Torre Eiffel, conforme relembra o ge.

A escolha de Londres para a cerimônia é um tributo especial ao 70º aniversário da premiação, criada em 1956 pela revista France Football. A mudança visa homenagear Sir Stanley Matthews, jogador inglês que foi o primeiro a receber o cobiçado troféu da Bola de Ouro.

Calendário e últimos vencedores

A data de 26 de outubro de 2026 está alinhada com o período habitual da gala, considerando o calendário internacional da Fifa. Na edição anterior, em 2025, os vencedores foram o atacante francês Ousmane Dembélé, na categoria masculina, e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí, na categoria feminina. Já Lamine Yamal e Vicky López conquistaram os Troféus Kopa.

Critérios de votação