Em treino da seleção brasileira deste sábado, 4, Carlo Ancelotti esboçou a possível escalação do Brasil contra a Noruega, para o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O Mister usou Gabriel Martinelli para ocupar a vaga do lesionado Lucas Paquetá.

O atacante do Arsenal foi o autor do gol que decretou a classificação brasileira contra o Japão. Ele disputava a vaga com Danilo Santos, testado por Ancelotti na última quinta-feira, 2.

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No entanto, a esclação definitiva será anunciada somente no domingo, 5, quando a equipe enfrenta os noruegueses no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

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Brasil, escalação provável

A Amarelinha deve ir a campo com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.

Apesar de atacante, Martinelli deve atuar de forma mais recuada, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo centro.

Paquetá lesionado

Conforme reportado pleo Globo Esporte, exames indicaram uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda de Lucas Paquetá que, dificilmente, jogará mais alguma partida nesta Copa do Mundo.

O meia sentiu a contusão ao final do primeiro tempo dos 16 avos de final contra o Japão. Apesar da previsão apontar que está fora do Mundial, o meia segue integrado ao elenco brasileiro, trabalhando pela recuperação.

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