Ibañez e Lucas Paquetá participaram de um treino específico nesta terça-feira, 9, no centro de treinamento em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos. A atividade intensificada, conforme apurado pelo portal Lance!, os coloca como fortes candidatos a integrar o time titular da seleção brasileira na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra Marrocos.

Ibañez na lateral e Paquetá no meio

Uma das principais incertezas na escalação reside na lateral-direita, após o corte de Wesley por uma lesão muscular. Ibañez, que atuou como zagueiro ao lado de Marquinhos na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, está sendo testado para a posição.

Lucas Paquetá, por sua vez, é uma peça importante no meio-campo e também foi titular na vitória contra o Egito. A comissão técnica da seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, segue com os últimos ajustes para a competição, buscando proporcionar as melhores condições de trabalho aos atletas.

Nesta terça-feira, 9, a imprensa teve acesso por um tempo específico durante o treinamento da seleção. Conforme registrou o Lance!, a equipe realizou uma dinâmica na qual tinham que trocar dez passes em uma parte do campo sem que a bola fosse roubada. Após isso, teriam a chance de cruzar da direita à grande área. Os escolhidos? Ibañez e Lucas Paquetá.

Ausência de Neymar

A seleção, por outro lado, por ter um desfalque importante para a estreia. Neymar, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, é uma baixa provável para o confronto diante de Marrocos e não foi visto com o grupo nesta terça-feira, 9, no período em que a imprensa teve acesso ao CT.

Provável escalação do Brasil

De acordo com a apuração, a expectativa é de que o Brasil entre em campo contra Marrocos com a seguinte escalação: