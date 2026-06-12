A Copa do Mundo é o palco de feitos históricos ao longo de décadas, mas um recorde permanece inalterado: nunca um treinador estrangeiro venceu o torneio. Na edição deste ano, porém, as chances aumentaram. No Mundial de 2026, 27 das 48 seleções (56,25%) serão comandadas por técnicos de outra nacionalidade.
A seleção brasileira, por exemplo, será comandada por um treinador estrangeiro na Copa do Mundo pela primeira vez em sua história: o italiano Carlo Ancelotti. Além dele, outras seleções tradicionais também são treinadas por técnicos de outra nacionalidade, como Portugal, sob comando do espanhol Roberto Martínez, e Uruguai, dirigido pelo argentino Marcelo Bielsa.
Veja quem são os treinadores estrangeiros das seleções na Copa do Mundo
Grupo A
África do Sul – Hugo Broos (Bélgica)
Hugo Broos técnico belga da África do Sul – Divulgação/@BafanaBafana
Grupo B
Canadá – Jesse Marsch (Estados Unidos)
Jesse Marsch, treinador americano do Canadá – Divulgação/RB Leipzig
Catar – Julen Lopetegui (Espanha)
Julen Lopetegui, técnico espanhol do Catar
Grupo C
Brasil – Carlo Ancelotti (Itália)
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil – Reprodução/Instagram/mrancelotti
Haiti – Sébastien Migné (França)
Sébastien Migné, técnico frânces do Haiti – Reprodução/X/@fhfhaiti
Grupo D
Estados Unidos – Mauricio Pochettino (Argentina)
Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos – Reprodução/@pochettino
Paraguai – Gustavo Alfaro (Argentina)
Gustavo Alfaro, técnico argentino do Paraguai, ao lado de Julio Enciso – EFE/Asociación Paraguaya de Fútbol
Turquia – Vincenzo Montella (Itália)
Vincenzo Montella, técnico italiano da Turquia – Reprodução/@coachmontellaofficial
Grupo E
Curaçao – Dick Advocaat (Holanda)
Dick Advocaat, treinador holandês de Curaçao
Equador – Sebastián Beccacece (Argentina)
Sebastián Beccacece, treinador argentino do Equador – Divulgação / FEF
Grupo F
Suécia – Graham Potter (Inglaterra)
Graham Potter, treinador inglês da Suécia – ADRIAN DENNIS / AFP
Tunísia – Sabri Lamouchi (França)
Sabri Lamouchi, treinador francês da Tunísia – Reprodução/@sabri_lamouchi
Grupo G
Bélgica – Rudi Garcia (França)
Rudi Garcia, técnico francês da Bélgica – Reprodução/@rudigarciaoff
Nova Zelândia – Darren Bazeley (Inglaterra)
Darren Bazeley, treinador inglês da Nova Zelândia – Reprodução/@NZ_Football
Grupo H
Arábia Saudita – Georgios Donis (Grécia)
Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita – Divulgação / SAF
Uruguai – Marcelo Bielsa (Argentina)
Marcelo Bielsa, treinador argentino do Uruguai – Erik S. Lesser/AFP
Grupo I
Iraque – Graham Arnold (Austrália)
Graham Arnold, técnico australiano do Iraque – Divulgação / Instagram
Grupo J
Argélia – Vladimir Petković (Bósnia e Herzegovina/Suíça)
Vladimir Petkovic, treinador suíço-bósnio da Argélia – Divulgação/Argélia
Áustria – Ralf Rangnick (Alemanha)
Ralf Rangnick, treinador alemão da Áustria – Reprodução / OFB TV
Jordânia – Jamal Sellami (Marrocos)
Jamal Sellami, técnico marroquino da Jordânia – Reprodução/@sellamijamall
Grupo K
Portugal – Roberto Martínez (Espanha)
Roberto Martínez, técnico espanhol de Portugal – EFE
República Democrática do Congo – Sébastien Desabre (França)
Sébastien Desabre, técnico francês da República Democrática do Congo – Reprodução/@fecofadrc
Uzbequistão – Fabio Cannavaro (Itália)
Fabio Cannavaro, técnico italiano do Uzbequistão – Reprodução/@fabiocannavaroofficial
Colômbia – Néstor Lorenzo (Argentina)
Nestor Lorenzo, técnico da seleção colombiana – Reprodução/Instagram/nestorglorenzo
Grupo L
Inglaterra – Thomas Tuchel (Alemanha)
Thomas Tuchel, treinador alemão da Inglaterra – EFE/EPA/NEIL HALL
Gana – Carlos Queiroz (Portugal)
Carlos Queiroz, técnico português da seleção de Gana – Divulgação / Associação de Futebol de Gana
Panamá – Thomas Christiansen (Espanha)
Thomas Christiansen, técnico hispano-dinamarquês do Panamá – Patrick T. Fallon/AFP