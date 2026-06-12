A Copa do Mundo é o palco de feitos históricos ao longo de décadas, mas um recorde permanece inalterado: nunca um treinador estrangeiro venceu o torneio. Na edição deste ano, porém, as chances aumentaram. No Mundial de 2026, 27 das 48 seleções (56,25%) serão comandadas por técnicos de outra nacionalidade.

A seleção brasileira, por exemplo, será comandada por um treinador estrangeiro na Copa do Mundo pela primeira vez em sua história: o italiano Carlo Ancelotti. Além dele, outras seleções tradicionais também são treinadas por técnicos de outra nacionalidade, como Portugal, sob comando do espanhol Roberto Martínez, e Uruguai, dirigido pelo argentino Marcelo Bielsa.

Veja quem são os treinadores estrangeiros das seleções na Copa do Mundo

Grupo A

África do Sul – Hugo Broos (Bélgica)

Hugo Broos técnico belga da África do Sul - Divulgação/@BafanaBafana

Hugo Broos técnico belga da África do Sul – Divulgação/@BafanaBafana

Grupo B

Canadá – Jesse Marsch (Estados Unidos)

Jesse Marsch, treinador americano do Canadá - Divulgação/RB Leipzig

Jesse Marsch, treinador americano do Canadá – Divulgação/RB Leipzig

Catar – Julen Lopetegui (Espanha)

Julen Lopetegui, técnico espanhol do Catar

Julen Lopetegui, técnico espanhol do Catar

Grupo C

Brasil – Carlo Ancelotti (Itália)

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil - Reprodução/Instagram/mrancelotti

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil – Reprodução/Instagram/mrancelotti

Haiti – Sébastien Migné (França)

Sébastien Migné, técnico frânces do Haiti - Reprodução/X/@fhfhaiti

Sébastien Migné, técnico frânces do Haiti – Reprodução/X/@fhfhaiti

Grupo D

Estados Unidos – Mauricio Pochettino (Argentina)

Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos - Reprodução/@pochettino

Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos – Reprodução/@pochettino

Paraguai – Gustavo Alfaro (Argentina)

Gustavo Alfaro, técnico argentino do Paraguai, ao lado de Julio Enciso - EFE/Asociación Paraguaya de Fútbol

Gustavo Alfaro, técnico argentino do Paraguai, ao lado de Julio Enciso – EFE/Asociación Paraguaya de Fútbol

Turquia – Vincenzo Montella (Itália)

Vincenzo Montella, técnico italiano da Turquia - Reprodução/@coachmontellaofficial

Vincenzo Montella, técnico italiano da Turquia – Reprodução/@coachmontellaofficial

Grupo E

Curaçao – Dick Advocaat (Holanda)

Dick Advocaat, treinador holandês de Curaçao

Dick Advocaat, treinador holandês de Curaçao

Equador – Sebastián Beccacece (Argentina)

Sebastián Beccacece, treinador argentino do Equador - Divulgação / FEF

Sebastián Beccacece, treinador argentino do Equador – Divulgação / FEF

Grupo F

Suécia – Graham Potter (Inglaterra)

Graham Potter, treinador inglês da Suécia - ADRIAN DENNIS / AFP

Graham Potter, treinador inglês da Suécia – ADRIAN DENNIS / AFP

Tunísia – Sabri Lamouchi (França)

Sabri Lamouchi, treinador francês da Tunísia - Reprodução/@sabri_lamouchi

Sabri Lamouchi, treinador francês da Tunísia – Reprodução/@sabri_lamouchi

Grupo G

Bélgica – Rudi Garcia (França)

Rudi Garcia, técnico francês da Bélgica - Reprodução/@rudigarciaoff

Rudi Garcia, técnico francês da Bélgica – Reprodução/@rudigarciaoff

Nova Zelândia – Darren Bazeley (Inglaterra)

Darren Bazeley, treinador inglês da Nova Zelândia - Reprodução/@NZ_Football

Darren Bazeley, treinador inglês da Nova Zelândia – Reprodução/@NZ_Football

Grupo H

Arábia Saudita – Georgios Donis (Grécia)

Giorgos Donis, novo treinador da Arábia Saudita - Divulgação / SAF

Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita – Divulgação / SAF

Uruguai – Marcelo Bielsa (Argentina)

Marcelo Bielsa, treinador argentino do Uruguai - Erik S. Lesser/AFP

Marcelo Bielsa, treinador argentino do Uruguai – Erik S. Lesser/AFP

Grupo I

Iraque – Graham Arnold (Austrália)

Graham Arnold, técnico australiano do Iraque - Divulgação / Instagram

Graham Arnold, técnico australiano do Iraque – Divulgação / Instagram

Grupo J

Argélia – Vladimir Petković (Bósnia e Herzegovina/Suíça)

Vladimir Petkovic, treinador suíço-bósnio da Argélia - Divulgação/Argélia

Vladimir Petkovic, treinador suíço-bósnio da Argélia – Divulgação/Argélia

Áustria – Ralf Rangnick (Alemanha)

Ralf Rangnick, treinador alemão da Áustria - Reprodução / OFB TV

Ralf Rangnick, treinador alemão da Áustria – Reprodução / OFB TV

Jordânia – Jamal Sellami (Marrocos)

Jamal Sellami, técnico marroquino da Jordânia - Reprodução/@sellamijamall

Jamal Sellami, técnico marroquino da Jordânia – Reprodução/@sellamijamall

Grupo K

Portugal – Roberto Martínez (Espanha)

Roberto Martínez, técnico espanhol de Portugal - EFE

Roberto Martínez, técnico espanhol de Portugal – EFE

República Democrática do Congo – Sébastien Desabre (França)

Sébastien Desabre, técnico francês da República Democrática do Congo - Reprodução/@fecofadrc

Sébastien Desabre, técnico francês da República Democrática do Congo – Reprodução/@fecofadrc

Uzbequistão – Fabio Cannavaro (Itália)

Fabio Cannavaro, técnico italiano do Uzbequistão - Reprodução/@fabiocannavaroofficial

Fabio Cannavaro, técnico italiano do Uzbequistão – Reprodução/@fabiocannavaroofficial

Colômbia – Néstor Lorenzo (Argentina)

Nestor Lorenzo, técnico da seleção colombiana - Reprodução/Instagram/nestorglorenzo

Nestor Lorenzo, técnico da seleção colombiana – Reprodução/Instagram/nestorglorenzo

Grupo L

Inglaterra – Thomas Tuchel (Alemanha)

Thomas Tuchel, treinador alemão da Inglaterra - EFE/EPA/NEIL HALL

Thomas Tuchel, treinador alemão da Inglaterra – EFE/EPA/NEIL HALL

Gana – Carlos Queiroz (Portugal)

Carlos Queiroz, técnico português da seleção de Gana - Divulgação / Associação de Futebol de Gana

Carlos Queiroz, técnico português da seleção de Gana – Divulgação / Associação de Futebol de Gana

Panamá – Thomas Christiansen (Espanha)

Thomas Christiansen, técnico hispano-dinamarquês do Panamá - Patrick T. Fallon/AFP

Thomas Christiansen, técnico hispano-dinamarquês do Panamá – Patrick T. Fallon/AFP