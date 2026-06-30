Autor do gol da vitória sobre a Costa do Marfim que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira, 30, Erling Haaland falou sobre sua expectativa em representar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, diante do Brasil.

“Estamos muito felizes em avançar para as oitavas. Enfrentaremos excelentes equipes. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas estamos todos muito preparados. Vai ser insano! Estou muito empolgado”, afirmou Haaland na entrevista oficial pós-jogo.

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Ao ser perguntado sobre as chances de vitória da Noruega no confronto contra a seleção brasileira, o camisa 9 norueguês foi objetivo e jogou o favoritismo para o lado verde-amarelo do embate: “Temos poucas chances”, comentou brevemente antes de se dirigir ao vestiário.

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Vice-artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols, o centroavante do Manchester City celebrou muito o triunfo dos escandinavos participando da “remada viking” ao fim do jogo e vestindo um capacete em alusão aos guerreiros do folclore nórdico.

Invicta contra a seleção brasileira, a Noruega tentará a inédita vaga nas quartas de final do Mundial contra o Brasil, no MetLife Stadium, em New Jersey, às 17 horas do próximo domingo, dia 5 de julho.

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