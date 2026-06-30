O Brasil tem adversário confirmado nas oitavas de final: a seleção da Noruega, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça, 30, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Com o objetivo de avançar para as quartas de final, a seleção brasileira terá de quebrar dois tabus: o de não conseguir vencer seleções europeias na fase de mata-mata do mundial e o de nunca ter derrotado a Noruega (4 jogos, 2 empates e 2 derrotas). Para isso, o time de Carlo Ancelotti terá de neutralizar a estrela do atacante Erling-Braut Haaland.
O faro de gol de Haaland foi responsável pelo triunfo da Noruega nos 16 avos de final: ele cravou o gol da classificação escandinava aos 41 minutos do segundo tempo. O ponta-direita Oscar Bobb iniciou a jogada com um passe em profundida, Patrick Berg cruzou na grande área e o camisa 9 finalizou, acertando um toque sutil na bola diante do gol marfinense aberto.
O atacante de 25 anos é uma das grandes estrelas desta Copa do Mundo. Com 5 gols em 3 jogos disputados, Haaland figura atualmente como vice-artilheiro da competição, atrás apenas do craque argentino Lionel Messi, que tem 6 gols.
Haaland é também o maior goleador da história da seleção norueguesa, tendo marcado 60 gols em 53 partidas representando seu país, além de 7 assistências. O homem-gol do Manchester City não passa em branco pela equipe viking há 13 jogos oficiais, anotando 25 gols neste período.
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Copa do Mundo 2026
Artilharia
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Brasil
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O Brasil enfrenta a Noruega no Met-Life Stadium, em Nova Jérsei, às 17 horas do próximo domingo, 5.