O Brasil tem adversário confirmado nas oitavas de final: a seleção da Noruega, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça, 30, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Com o objetivo de avançar para as quartas de final, a seleção brasileira terá de quebrar dois tabus: o de não conseguir vencer seleções europeias na fase de mata-mata do mundial e o de nunca ter derrotado a Noruega (4 jogos, 2 empates e 2 derrotas).  Para isso, o time de Carlo Ancelotti terá de neutralizar a estrela do atacante Erling-Braut Haaland.

O faro de gol de Haaland foi responsável pelo triunfo da Noruega nos 16 avos de final: ele cravou o gol da classificação escandinava aos 41 minutos do segundo tempo. O ponta-direita Oscar Bobb iniciou a jogada com um passe em profundida, Patrick Berg cruzou na grande área e o camisa 9 finalizou, acertando um toque sutil na bola diante do gol marfinense aberto.

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Haaland tem quatro gols na corrida pela artilharia da Copa - Alexandre Battibugli/PLACAR

Haaland tem cinco gols na corrida pela artilharia da Copa – Alexandre Battibugli/PLACAR

O atacante de 25 anos é uma das grandes estrelas desta Copa do Mundo. Com 5 gols em 3 jogos disputados, Haaland figura atualmente como vice-artilheiro da competição, atrás apenas do craque argentino Lionel Messi, que tem 6 gols.

Haaland é também o maior goleador da história da seleção norueguesa, tendo marcado 60 gols em 53 partidas representando seu país, além de 7 assistências. O homem-gol do Manchester City não passa em branco pela equipe viking há 13 jogos oficiais, anotando 25 gols neste período.

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Lionel Messi

    Argentina

    6
  2. 02

    Erling Haaland

    Noruega

    5
  3. 03

    Kylian Mbappé

    França

    4
  4. 04

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  5. 05

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4
  6. 06

    Brian Brobbey

    Holanda

    3
  7. 07

    Cody Gakpo

    Holanda

    3
  8. 08

    Deniz Undav

    Alemanha

    3
  9. 09

    Elijah Just

    Nova Zelândia

    3
  10. 10

    Harry Kane

    Inglaterra

    3

O Brasil enfrenta a Noruega no Met-Life Stadium, em Nova Jérsei, às 17 horas do próximo domingo, 5.

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