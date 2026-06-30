O Brasil tem adversário confirmado nas oitavas de final: a seleção da Noruega, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça, 30, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Com o objetivo de avançar para as quartas de final, a seleção brasileira terá de quebrar dois tabus: o de não conseguir vencer seleções europeias na fase de mata-mata do mundial e o de nunca ter derrotado a Noruega (4 jogos, 2 empates e 2 derrotas). Para isso, o time de Carlo Ancelotti terá de neutralizar a estrela do atacante Erling-Braut Haaland.

O faro de gol de Haaland foi responsável pelo triunfo da Noruega nos 16 avos de final: ele cravou o gol da classificação escandinava aos 41 minutos do segundo tempo. O ponta-direita Oscar Bobb iniciou a jogada com um passe em profundida, Patrick Berg cruzou na grande área e o camisa 9 finalizou, acertando um toque sutil na bola diante do gol marfinense aberto.

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O atacante de 25 anos é uma das grandes estrelas desta Copa do Mundo. Com 5 gols em 3 jogos disputados, Haaland figura atualmente como vice-artilheiro da competição, atrás apenas do craque argentino Lionel Messi, que tem 6 gols.

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Haaland é também o maior goleador da história da seleção norueguesa, tendo marcado 60 gols em 53 partidas representando seu país, além de 7 assistências. O homem-gol do Manchester City não passa em branco pela equipe viking há 13 jogos oficiais, anotando 25 gols neste período.

Copa do Mundo 2026 Artilharia 01 Lionel Messi Argentina 02 Erling Haaland Noruega 03 Kylian Mbappé França 04 Ousmane Dembélé França 05 Vinícius Júnior Brasil 06 Brian Brobbey Holanda 07 Cody Gakpo Holanda 08 Deniz Undav Alemanha 09 Elijah Just Nova Zelândia 10 Harry Kane Inglaterra Ver artilharia completa →Crava no bolão →

O Brasil enfrenta a Noruega no Met-Life Stadium, em Nova Jérsei, às 17 horas do próximo domingo, 5.

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