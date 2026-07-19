O boxe costuma a colocar frente a frente o lutador desafiante contra o campeão. Na final da Copa do Mundo de 2026, a lógica é repetida com Espanha e Argentina, que se enfrentam neste domingo, 19, a partir das 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Lamine Yamal e Lionel Messi são os representantes máximos desse embate.

A Espanha, campeã em 2010, na única final que disputou até então, tenta o seu segundo título; do outro lado, a Argentina, presente em outras sete finais, busca o quarto título já que venceu em 1978, 1986 e 2022.

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Os espanhóis chegam em melhores condições se levado em conta um olhar geral da Copa. A equipe do técnico Luis de la Fuente enfrentou Cabo Verde (0 a 0), Arábia Saudita (4 a 0) e Uruguai (1 a 0) ainda na fase de grupos. A partir do mata-mata, pegou Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0).

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Os argentinos de Lionel Scaloni tiveram mais dificuldades, sobretudo na fases mais avançadas, se comparados com os adversários. Na fase de grupos, enfrentou Argélia (3 a 0), Áustria (2 a 0) e Jordânia (3 a 1). No mata-mata, encarou Cabo Verde (3 a 2), Egito (3 a 2), Suíça (3 a 1) e Inglaterra (2 a 1).

Protocolo de tempestade

A véspera da partida foi marcada por entendimentos diferentes do protocolo de tempestade para raios e trovões. Uma chuva forte inundou Nova York e Nova Jersey. De um lado, a Espanha não quis aguardar uma janela de oportunidade e, depois de esperar por 45 minutos, optou por cancelar o treino ao ar livre fazer atividades físicas no CT do Red Bull Academy, em East Hanover. Yamal está recuperado e vai par o jogo.

“Lamine está 100%. Ele sofreu uma pancada forte, mas terminou a partida perfeitamente. Demos descanso a ele e, hoje [quinta], já esteve com os companheiros de equipe como de costume. Ele está bem, não há problemas”, disse De la Fuente em um evento realizado em Nova York.

Do outro lado os argentinos, aguardaram um pouco mais e conseguiram treinar no campo do Columbia Park, em Morristown. Ali foi possível observar Scaloni com algumas dúvidas para montar a equipe. O treinador fez basicamente uma mudança na lateral-direita (Montiel por Molina) e observou De Paul, Simeone, Lo Celso e Almada no meio-campo. Messi está mais do que garantido.

“Chegar a mais uma final como ele chegou, no momento em que está vivendo, aos 39 anos, é algo incrível. Por isso eu dizia que precisamos aproveitar esse momento. Assim como aconteceu com Diego, que sentimos falta tantos anos depois, o Messi ainda está aqui. Precisamos valorizar tudo o que ele faz”, disse Scaloni.

Apesar do protocolo de tempestade da véspera da partida, a previsão para o domingo é de tempo bom.

Prováveis escalações de Espanha x Argentina

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Dibu Martínez; Montiel (Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

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