Lionel Scaloni ainda tem dúvidas faltando cerca de 24 horas para a final da Copa do Mundo. No último trabalho para decisão, realizado no Columbia Park Training Center, em Morristown, o treinador da Argentina acenou com mudanças na equipe que enfrentará a Espanha neste domingo, 19, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Na lateral direita, Scaloni testou a entrada de Gonzalo Montiel na vaga de Nahuel Molina. O jogador já vinha sido utilizado no decorrer das partidas, tendo ganhado minutos em todos os jogos de mata-mata.

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A principal dúvida do treinador, contudo, paira sobre quem herdará a última vaga no meio-campo. Enquanto os jornalistas estiveram presentes, quatro jogadores ganharam coletes: Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso e Thiago Almada.

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Até a semifinal, De Paul era titular incontestável, mas acabou perdendo lugar entre os 11 para Simeone, o escolhido para começar na vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra. Aos 32 anos, o meio-campista é figura inseparável com Messi, seu companheiro também no Inter Miami, e visto como um dos principais líderes da atual geração campeã do mundo.

Simeone, curiosamente, só jogou uma vez nesta edição do Mundial – e justamente como titular. Situação parecida com a de Lo Celso, titular e autor de um gol na vitória por 3 a 1 diante da Jordânia, em que Scaloni poupou diversos nomes importantes, inclusive Messi.

Já Almada fez duas partidas, sendo titular na classificação diante de Cabo Verde, pela fase de 16 avos. Posteriormente, jogou mais 30 minutos na vitória por 3 a 1 contra a Suíça, pelas quartas, decidida na prorrogação.

O treino da Argentina, que começaria meia hora mais tarde em relação ao da Espanha, sofreu atraso por conta do mau tempo. Os jornalistas foram impedidos de sair de um lugar coberto bem como os jogadores não foram a campo.

Pouco mais de uma hora depois do previsto, Scaloni e os jogadores foram liberados para os trabalhos, com os 15 primeiros minutos abertos aos profissionais de imprensa.

A insistência do treinador se dá pelo fato delegação de o time sul-americano ter sofrido para chegar a Nova Jersey, com o seu voo cancelado devido a uma tempestade em Atlanta – onde venceu a Inglaterra por 2 a 1. O atraso influenciou diretamente na programação.

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