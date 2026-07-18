A Espanha decidiu cancelar neste sábado, 18, o último treino antes da final da Copa do Mundo, contra a Argentina. O protocolo de tempestade vigente nos Estados Unidos impediu que a equipe fosse a campo para a atividade.

O treino da Espanha aconteceria em uma das sedes do Red Bull Academy, às 11 horas local. Quando os jornalistas já se dirigiam para o campo acompanhar os 15 minutos abertos de atividade, funcionários do local e agentes da Fifa mandaram que os jornalistas voltassem para um lugar coberto.

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Inicialmente, a decisão foi esperar por uma oportunidade para treinar. Cerca de 45 minutos depois do horário previsto, a comissão técnica de Luis de la Fuente entendeu que o elenco deveria fazer as atividades físicas na academia apenas do complexo.

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No treino da Argentina, que começaria meia hora mais tarde em relação ao da Espanha, a situação foi semelhante. Os jornalistas foram impedidos de sair de um lugar coberto bem como os jogadores não foram a campo.

Pouco mais de uma hora depois do previsto, Scaloni foi com os jogadores à campo no Columbia Park, em Morristown, com os 15 primeiros minutos da atividade abertos aos profissionais de imprensa.

A insistência do treinador em trabalhar pela última vez se dá pelo fato delegação de o time sul-americano ter sofrido para chegar a Nova Jersey, com o seu voo cancelado devido a uma tempestade em Atlanta – onde venceu a Inglaterra por 2 a 1. O atraso influenciou diretamente na programação.

Luis de la Fuente não deve ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco espanhol. A tendência é que o time comece com: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Oyarzabal.

Do lado argentino, a tendência é que Lionel Scaloni repita o time que jogou a semifinal: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

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